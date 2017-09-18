В Оше подросток на Lexus не справился с управлением — погибли две школьницы

18 сентября 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Lexus RX-300 перевернулся в Ошской области, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.

ДТП произошло 17 сентября примерно в 16.30 в Чон-Алайском районе в селе Карамык.

"За рулем сидел 17-летний парень, он вез четырех школьниц разного возраста. Водитель не справился с управлением, Lexus слетел с трассы и перевернулся. Скончались девочки 9 и 16 лет. Все остальные госпитализированы в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник.

По факту назначили все экспертизы. Идет следствие.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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