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В Оше подросток на Lexus не справился с управлением — погибли две школьницы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448337-ru.html

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18 сентября 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Lexus RX-300 перевернулся в Ошской области, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.
ДТП произошло 17 сентября примерно в 16.30 в Чон-Алайском районе в селе Карамык.
"За рулем сидел 17-летний парень, он вез четырех школьниц разного возраста. Водитель не справился с управлением, Lexus слетел с трассы и перевернулся. Скончались девочки 9 и 16 лет. Все остальные госпитализированы в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник.
По факту назначили все экспертизы. Идет следствие.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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