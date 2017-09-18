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Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Источник:
http://knews.kg/2017/09/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448336-ru.html

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18 сентября 2017, 8:48       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 18-20 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>11…13</td> <td>25…27</td> <td>11…13</td> <td>25…27</td> <td>9…11</td> <td>24…26</td> </tr> </table>

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