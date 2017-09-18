Positiff: Кыргызстанцы завоевали первую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде, в Жалал-Абаде нашлась пропавшая 20-летняя девушка

18 сентября 2017, 8:16 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! Информационное агентство АКИpress предлагает вам подборку позитивных новостей за вчера...
Национальная библиотека Кыргызстана награждена памятным знаком Библиотечной ассамблеи Евразии
Награда была вручена в городе Минск (Белоруссия) в рамках международного конгресса, посвященного 500-летию белорусского книгопечатания
Ариет Бекишев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде
Спортсмен завоевал третье место в турнире по боевому джиу-джитсу
В Жалал-Абаде нашлась пропавшая 20-летняя девушка
По сообщению Кыргызгидромета, 18 сентября по республике местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +4...+9
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +25...+27.