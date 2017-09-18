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Новости Кыргызстана

Стартап, созданный в Кыргызстане, привлек инвестиций на $300 тыс.Стартап, созданный в Кыргызстане, привлек инвестиций на $300 тыс.Найдена могила предполагаемого Джека ПотрошителяНайдена могила предполагаемого Джека Потрошителя

Positiff: Кыргызстанцы завоевали первую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде, в Жалал-Абаде нашлась пропавшая 20-летняя девушка

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448335-ru.html

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18 сентября 2017, 8:16       Комментарии

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По сообщению Кыргызгидромета, 18 сентября по республике местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +4...+9
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
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днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +25...+27.

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