Positiff: Кыргызстанцы завоевали первую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде, в Жалал-Абаде нашлась пропавшая 20-летняя девушка

18 сентября 2017, 8:16 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Информационное агентство АКИpress предлагает вам подборку позитивных новостей за вчера...

Национальная библиотека Кыргызстана награждена памятным знаком Библиотечной ассамблеи Евразии

Награда была вручена в городе Минск (Белоруссия) в рамках международного конгресса, посвященного 500-летию белорусского книгопечатания

Ариет Бекишев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде

Спортсмен завоевал третье место в турнире по боевому джиу-джитсу

В Жалал-Абаде нашлась пропавшая 20-летняя девушка

По сообщению Кыргызгидромета, 18 сентября по республике местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +9...+14

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +4...+9

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +25...+27.