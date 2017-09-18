Стартап, созданный в Кыргызстане, привлек инвестиций на $300 тыс.

18 сентября 2017, 8:27 Комментарии

В электронную торговую площадку Qoovee.com, созданная разработчиками из КР, инвестируют 300 000$.

Помимо этого идут переговоры с другими заинтересованными инвесторами в рамках объявленного компанией инвестиционного раунда. В планах компании привлечь от 1 млн $ до 3 млн. $ до конца 2018 года.

Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие основного проекта компании международной торговой платформы для бизнеса Qoovee.com и на разработку новых сервисов.

"Это ожидаемый и закономерный успех компании. Мы знали что нас заметят и сделают нам предложение. Благодаря данной инвестиции мы обеспечим сотрудников стабильной и достойной оплатой труда, а также запустим маркетинговую кампанию, которая позволит расширить базу клиентов и оборот компании. Скоро все начнется" - сообщил основатель Qoovee Булембаев Турат.

На сегодня в Qoovee.com торгуют более 18 тыс. предприятий и десятки тысяч покупателей ежемесячно из более 50 стран мира. В течении года компания планирует увеличить эти показатели в 5-10 раз. Проект Qoovee.com была создан в мае 2016 года.