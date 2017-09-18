Состоялся телефонный разговор Атамбаева и Мирзиёева

18 сентября 2017, 8:01 Комментарии

17 сентября состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

В ходе телефонной беседы Мирзиёев сердечно поздравил Атамбаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.

Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений.