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Negatiff: В одном из столичных домов произошел пожар, в Сокулуке столкнулись 3 автомашиныNegatiff: В одном из столичных домов произошел пожар, в Сокулуке столкнулись 3 автомашины

Состоялся телефонный разговор Атамбаева и Мирзиёева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366454_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448331-ru.html

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Иностранные лидеры поздравили Алмазбека Атамбаева с днем рождения

18 сентября 2017, 8:01       Комментарии

17 сентября состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.
В ходе телефонной беседы Мирзиёев сердечно поздравил Атамбаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.
Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений.

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