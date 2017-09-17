Бабанов и Торобаев готовы поднять страну, вывести ее на новый уровень развития – Марс Сариев

17 сентября 2017, 20:51 Комментарии

Кыргызстан заждался молодых политиков, готовых вывести страну на новый уровень. В этом плане политических союз Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева полностью отвечает требованиям электората. Об этом K-News заявил политолог Марс Сариев.

"Сложившийся союз – уникальный для Центральной Азии, он отвечает мировому тренду, согласно которому молодые лидеры задают новые направления развития государства, открывают новые горизонты. Кыргызстан заждался именно молодых реформаторов, таких как Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. Эти люди – практики, которые добились успеха в политике и бизнесе, а теперь готовы поднять республику, вывести ее на новый уровень развития. Тем более, что данных политиков широко поддерживают в обществе и молодежь, и бизнес-сообщество, и интеллигенция, и традиционное общество как севера, так и юга Кыргызстана", — отмечает эксперт.

По словам Марса Сариева, создание политического союза Бабанова и Торобаева изменило ход предвыборной гонки, и теперь нельзя однозначно заявлять, что кандидат от СДПК и тандем, который создается с его участием, будут доминировать в ходе кампании.

"Подобное объединение – уникальный опыт для стран Центральной Азии, к которому будут присматриваться в мировом сообществе. По сути, два сильных перспективных политика заявили об объединении, руководствуясь общими программными идеями. Их предвыборные платформы очень схожи, их объединяет реформаторский дух. И Бабанов, и Торобаев сходятся в том, что в Кыргызстане должна развиваться либеральная экономика. Мы наблюдаем так называемый бинарный эффект, когда два компонента соединяются, и получается вспышка, взрыв. Уверен, объединение Торобаева и Бабанова спровоцирует дальнейшую консолидацию политических сил вокруг двух этих политиков, — прогнозирует политолог. – По сути, шансы двух основных претендентов на пост президента уравнялись. Именно поэтому каждый кыргызстанец должен проголосовать от сердца и выбрать достойного кандидата".