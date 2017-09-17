На десяти улицах Бишкека не будет света 18 сентября — список

17 сентября 2017, 21:19 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В домах по десяти улицам Бишкека в понедельник ожидается отключение электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Североэлектро".

Ремонт ЛЭП-10 кВ от подстанции "Карагачевая" оставит без света с 9.30 до 18.00 дома на улицах Первомайской, Аула, Курманалиева, Бакинской, Гончарной и Рабочей.

В это же время будет проводиться ремонт на трансформаторной подстанции, из-за чего свет отключат у жителей улиц Туюкской и Комсомольской.

Подключение распределительного устройства оставит жителей домов по улице Малышева и в переулке Беломорском без электроэнергии на 9 часов - с 9.00 до 18.00.

В селе Орто-Сай под Бишкеком будут устанавливать новую ЛЭП, поэтому с 9.00 до 18.00 света не будет по улицам Уманалиева и Кумара.

По этой же причине без электроэнергии на такое же время придется обойтись жителям улиц Сарычелекской, Чон-Курганской, переулков Ак-Сайский, Дубосековский, Бухарский жилого массива "Красный строитель".

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