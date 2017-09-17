Stepwgn чуть не сбил людей и врезался в ограждение — видео очевидца

17 сентября 2017, 20:41 Комментарии

В Бишкеке водитель минивэна врезался в металлические ограждения в районе шлагбаума, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

ДТП произошло примерно в 10.30 на пересечении улиц Ден Сяопина и Стаханова.

"Водитель Honda Stepwgn ехал по Ден Сяопина. На обочине мужчина с супругой припарковали машину, чтобы сменить колесо. Нарушитель сначала снес бордюр, чуть не сбил этих людей, потом резко повернул руль и врезался в металлические ограждения по центру дороги. Когда выбрался из авто, выяснилось, что он сильно пьян", - рассказал очевидец.

В результате ДТП никто не пострадал. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека эту информацию подтвердили.

По факту назначены все экспертизы. Машину отогнали на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября в центре Бишкека Mercedes также снес металлические ограждения по проспекту Чуй.

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