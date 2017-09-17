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Stepwgn чуть не сбил людей и врезался в ограждение — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448327-ru.html

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17 сентября 2017, 20:41       Комментарии

В Бишкеке водитель минивэна врезался в металлические ограждения в районе шлагбаума, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
ДТП произошло примерно в 10.30 на пересечении улиц Ден Сяопина и Стаханова.
"Водитель Honda Stepwgn ехал по Ден Сяопина. На обочине мужчина с супругой припарковали машину, чтобы сменить колесо. Нарушитель сначала снес бордюр, чуть не сбил этих людей, потом резко повернул руль и врезался в металлические ограждения по центру дороги. Когда выбрался из авто, выяснилось, что он сильно пьян", - рассказал очевидец.
В результате ДТП никто не пострадал. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека эту информацию подтвердили.
По факту назначены все экспертизы. Машину отогнали на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября в центре Бишкека Mercedes также снес металлические ограждения по проспекту Чуй.
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