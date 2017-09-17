"Алай" досрочно становится чемпионом КР по футболу — в третий раз подряд

17 сентября 2017, 20:46 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Ошский футбольный клуб "Алай" за три тура до окончания первенства Кыргызстана оформил третье подряд чемпионство, сообщили в Футбольной лиге страны (ФЛК).

В матче 17-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу "Алай" в воскресенье принимал кантскую "Абдыш-Ату" в Оше. Поединок завершился со счетом 1:1.

Таким образом, ошский клуб стал недосягаемым для конкурентов и оформил досрочно чемпионский титул Кыргызстана по футболу сезона 2017 года.

Подопечные Бактыбека Маматова за три тура до окончания Топ-Лиги опережают своего ближайшего преследователя ФК "Абдыш-Ата" на 9 очков. И даже в случае равенства очков по завершении оставшихся трех матчей, кантовчане уступают своему сопернику по результатам личных встреч.

Добавим, что для "Алая" это четвертое чемпионство, три из которых он выиграл в последние три сезона.

В Топ-Лиге играют шесть команд - "Алай", "Абдыш-Ата", "Дордой", "Нефтчи", "Алга" и "Кара-Балта".

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