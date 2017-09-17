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"Алай" досрочно становится чемпионом КР по футболу — в третий раз подряд

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448326-ru.html

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Кыргызстанские дипломаты сыграют в футбол на чемпионате мира среди посольств

17 сентября 2017, 20:46       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Ошский футбольный клуб "Алай" за три тура до окончания первенства Кыргызстана оформил третье подряд чемпионство, сообщили в Футбольной лиге страны (ФЛК).
В матче 17-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу "Алай" в воскресенье принимал кантскую "Абдыш-Ату" в Оше. Поединок завершился со счетом 1:1.
Таким образом, ошский клуб стал недосягаемым для конкурентов и оформил досрочно чемпионский титул Кыргызстана по футболу сезона 2017 года.
Подопечные Бактыбека Маматова за три тура до окончания Топ-Лиги опережают своего ближайшего преследователя ФК "Абдыш-Ата" на 9 очков. И даже в случае равенства очков по завершении оставшихся трех матчей, кантовчане уступают своему сопернику по результатам личных встреч.
Добавим, что для "Алая" это четвертое чемпионство, три из которых он выиграл в последние три сезона.
В Топ-Лиге играют шесть команд - "Алай", "Абдыш-Ата", "Дордой", "Нефтчи", "Алга" и "Кара-Балта".
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