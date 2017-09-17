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Стартует музыкальный проект "Асман" — где и когда можно его посмотреть

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448325-ru.html

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17 сентября 2017, 19:59       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Сегодня в Кыргызстане стартует масштабный вокальный ТВ-проект "Асман".
Трансляция шоу будет вестись на телеканале КТРК.
Организатором проекта является Event-агентство "Асылбашев "Креатив" при поддержке Общественной телерадиокорпорации.
Такой конкурс в республике проводится впервые. Это аналог зарубежных шоу X-Factor, American Idol, "Главная сцена". Цель проекта - выявить новые таланты страны.
Основные съемки проходили летом. На кастинг подали заявки 500 человек, но только лучшие попали в проект.
"Асман" завершится в декабре. Победителя выберут путем SMS-голосования - он получит 100 тысяч сомов и год продюсирования.
Самые яркие выступления вокалистов появятся и на сайте Sputnik Кыргызстан.
Еженедельно по воскресеньям в 22.30 проект будет транслироваться на КТКР.
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