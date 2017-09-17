Стартует музыкальный проект "Асман" — где и когда можно его посмотреть

17 сентября 2017, 19:59 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Сегодня в Кыргызстане стартует масштабный вокальный ТВ-проект "Асман".

Трансляция шоу будет вестись на телеканале КТРК.

Организатором проекта является Event-агентство "Асылбашев "Креатив" при поддержке Общественной телерадиокорпорации.

Такой конкурс в республике проводится впервые. Это аналог зарубежных шоу X-Factor, American Idol, "Главная сцена". Цель проекта - выявить новые таланты страны.

Основные съемки проходили летом. На кастинг подали заявки 500 человек, но только лучшие попали в проект.

"Асман" завершится в декабре. Победителя выберут путем SMS-голосования - он получит 100 тысяч сомов и год продюсирования.

Самые яркие выступления вокалистов появятся и на сайте Sputnik Кыргызстан.

Еженедельно по воскресеньям в 22.30 проект будет транслироваться на КТКР.

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