В Кыргызстане дожди — прогноз погоды на 18 сентября

17 сентября 2017, 20:21 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В понедельник, 18 сентября, по всей территории республики слабые дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

Осадки ожидаются в каждом регионе.

В Чуйской области ночью 9-14 градусов тепла, днем +22...+27.

В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 22-27 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +22...+23.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 22-26 градусов выше нуля.

В Бишкеке дождя не будет. Днем 25...27 тепла, в ночь на 19 сентября +11...+13.

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