Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Stepwgn чуть не сбил людей и врезался в ограждение — видео очевидцаStepwgn чуть не сбил людей и врезался в ограждение — видео очевидцаСтартует музыкальный проект "Асман" — где и когда можно его посмотретьСтартует музыкальный проект "Асман" — где и когда можно его посмотреть

В Кыргызстане дожди — прогноз погоды на 18 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448324-ru.html

Похожие новости

На десяти улицах Бишкека не будет света 18 сентября — список

Фотофакт: флаг Кыргызстана из гирлянд на площади Ала-Тоо. Вид сверху

Бекишев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиаде в Ашхабаде

Четыре кыргызстанских дзюдоиста поборются за медали престижного турнира

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Кыргызстане

17 сентября 2017, 20:21       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В понедельник, 18 сентября, по всей территории республики слабые дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
Осадки ожидаются в каждом регионе.
В Чуйской области ночью 9-14 градусов тепла, днем +22...+27.
В Таласской области ночная температура составит +4...+9, дневная - 22-27 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-16 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +22...+23.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 22-26 градусов выше нуля.
В Бишкеке дождя не будет. Днем 25...27 тепла, в ночь на 19 сентября +11...+13.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум