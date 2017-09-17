Атамбаеву — 61: Каковы главные достижения президента КР за годы правления

17 сентября 2017, 19:49 Комментарии

Сегодня, 17 сентября, президенту Кыргызской Республики исполняется 61 год. Пост главы государства Алмазбек Атамбаев занял в 2011 году. За 6 лет правления страна прошла немало испытаний. Однако именно благодаря усилиям главы государства Кыргызстану удалось выстоять, не потерять свое лицо на международной арене и выйти на путь стабильности и устойчивого развития.

В день 61-летия А.Атамбаева редакция K-News решила подвести промежуточный итог деятельности президента, который, несмотря на критику со стороны политических оппонентов и СМИ, сумел воплотить в жизнь многие данные им обещания.

Первый легитимный Алмазбек Атамбаев, по сути, стал первым легитимным президентом, которому президентский пост достался путем честных выборов. 30 октября 2011 года Атамбаев одержал победу, набрав 62,52 процента голосов. Политик стал первым президентом, которому пост президента достался не через революции и государственные перевороты, а путем открытого демократичного всенародного голосования, итоги которого были признаны на международном уровне.

Все его предшественники таким достижением похвастаться не могли – Аскар Акаев стал "первооткрывателем" на посту президента независимого Кыргызстана, но в 2005 году вынужден был бежать в Москву. На волне "тюльпановой" следом пришел Курманбек Бакиев, однако в апреле 2010 года его постигла та же участь – он вынужден был бежать в Минск. Наконец, Роза Отунбаева – она была назначена на пост президента переходного периода через референдум, то есть путем безальтернативных выборов, да еще и на короткий срок – до декабря 2011 года.

Из страны митингов – в страну спокойствия Достаточно вернуться на 7 лет назад и вспомнить, какой была страна в 2010 году. Любой вопрос народ Кыргызстана старался (и, по сути, привык) решать путем митингов. Нужна земля – идем на митинг, протестуем против сноса торговых павильонов – идем на митинг, не нравится какой-то политик – опять митинговать. Вспомнить хотя бы попытку Камчибека Ташиева штурмовать Белый дом.

Однако за довольно короткий срок Алмазбеку Атамбаеву удалось изменить психологию митингующих соотечественников, превратив этот инструмент в неэффективный и бесполезный. Действительно, на первые месяцы правления А.Атамбаева на посту президента пришлись довольно громкие протесты среди населения – митинги в Саруу, Караколе, других городах. Однако президент не стал церемониться, идя на поводу у протестующих. Приказ главнокомандующего – и ситуация нормализуется. И никому больше не взбредет в голову похищать губернатора области или требовать отставки правительства, президента или пересмотра стратегических соглашений.

Кыргызстанцы осознали: митинг – не выход из ситуации, ведь вопросы можно решить иначе, не срывая голос на площадях, а инициируя законопроекты, направляя петиции и, наконец, обращаясь за помощью в государственные органы и международные организации, коих в Кыргызстане предостаточно.

Энергетическая независимость И вновь обратимся к истории: только ленивый в 2007-2008 гг. не писал, что веерные отключения электроэнергии не стали обыденным явлением в домах кыргызстанцев. При Бакиеве граждане вынуждены были зимой сидеть без света по 10-12 часов. В век развития новых технологий Кыргызстан откатился на несколько десятилетий назад. Предшественники Атамбаева в один голос твердили о маловодии в Токтогульском водохранилище, которое, по сути, является главным источником выработки электроэнергии в стране.

Со вступлением в должность Алмазбека Атамбаева вопрос начал решаться. Редкие отключения наблюдались в 2011-2012 годах, однако они были вызваны, скорее, техническими затруднениями. Вскоре об этом понятии народ просто позабыл во многом благодаря запуску строительства линии электропередач "Датка-Кемин" длиной 405 километров. Проект позволил Кыргызстану обрести энергетическую независимость и замкнуть на себе процесс передачи электроэнергии по территории республики. Ранее, будучи в центральноазиатском энергетическом кольце, Кыргызская Республика вынуждена была терпеть "фокусы" наших соседей по региону – Казахстана и Узбекистана – по территории которых проходили наши высоковольтные линии.

Приятно удивляют и сроки реализации проекта: строительство ЛЭП 500кВ "Датка-Кемин" стартовало в начале 2012 года, а уже в июле-августе 2015 года специалисты приступили к тестовым испытаниям. Торжественный запуск ЛЭП состоялся в том же году осенью, в итоге республика получила энергетическую независимость, наладив передачу электроэнергии между севером и югом страны через труднодоступные горные перевалы.

Транспортная альтернатива Вступая в должность президента, Атамбаев обещал, что через 6 лет народ Кыргызстана будет гордиться тем, что за срок своего правления сделает глава государства. Многие с усмешкой воспринимали сказанные Алмазбеком Шаршеновичем слова. Однако… За 6 лет в стране было реализовано немало инфраструктурных объектов, приоритет в их реализации отдавали строительству и реабилитации автомобильных дорог.

Так, к 2015 году была завершена реабилитация дороги Бишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия. Двухполосная трасса расширилась до четырех полос, а качество уложенного асфальтового покрытия отныне отвечает всем мировым стандартам. В том же году Кыргызстан запустил новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Дорога должны были обновить ко вторым Всемирным играм кочевников, которые прошли на побережье Иссык-Куля в сентябре 2016 года. Основную часть трассы, несмотря на финансовые трудности, удалось завершить в срок. Оставшиеся отрезки автодороги, ведущей к курортному городу Чолпон-Ата, отремонтировали в течение 2017 года.

Альтернативная дорога "Север-Юг": реализация этого проекта стартовала в 2014 году. Длина автомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам. В отличие от существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе, не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Наивысшей точкой на пути транзитных машин станет перевал Кок-Арт протяженностью 3 километра 815 метров. Вместо серых пейзажей взору автомобилистов-путешественников предстанут живописные пейзажи Нарынской и Джалал-Абадской областей. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году.

Курс на обновление Во многом именно благодаря поддержке Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане открылось второе дыхание у работников сферы культуры и медицины. Впервые за два с лишним десятилетия в стране начали строиться современные больницы и школы, а на ремонт объектов культуры начали закладывать средства в бюджете.

В 2015 году президент Атамбаев обещал за два года построить в Кыргызстане порядка 100 новых школ. Только за 2016 год в КР было построено 76 новых школ. Десятки учебных заведений открыли свои двери в текущем году. Так, тысячи школьников пошли сели за новые парты в столичном микрорайоне "Джал", жилмассивах "Калыс-Ордо", селе Чон-Таш и др. населенных пунктах.

Что касается медицины: в 2017 году начались строительно-ремонтные работы в Национальном центре онкологии и гематологии. Из средств фонда президента КР Атамбаев выделил на эти цели 70 миллионов сомов. В разгаре строительные работы нового блока Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке. Наконец, на территории ЦСМ №1 в Бишкеке строится современная высокотехнологичная Больница кыргызско-турецкой дружбы на средства гранта Турецкой республики. Четырехэтажное здание откроет двери для посетителей в 2018 году. Современные лаборатории и операционные позволят врачам максимально оперативно оказывать помощь больным.

Не забыл глава государства и об объектах культуры. Кто, если не власти, позаботятся о том, чтобы кыргызстанцам было где провести досуг и окунуться в прекрасное. Так, в 2017 году начались масштабные ремонтные работы сразу в дух крупных объектах культуры – Таласском драматическом театре им. К.Медетбекова. Из фонда президента на эти средства были выделены 45 млн сомов. При том, что само строительство началось в 2008 году, однако спустя время работы были приостановлены.

Кыргызскому Государственному театру оперы и балета им. А.Малдыбаева повезло не меньше. В 2015 году сотрудникам культуры была повышена заработная плата, однако до реконструкции здания театра руки у чиновников не доходили. Личный визит Атамбаева в ТОиБ в апреле 2016 года сдвинул вопрос с мертвой точки. Осенью того же года в бюджете страны изыскали средства на ремонт здания – 29 млн сомов. А непосредственно к ремонтно-строительным работам приступили весной 2017 года. Еще несколько дней – и обновленное здание откроет свои двери для посетителей. На сегодняшний день строители закончили работы по обновлению фасада и кровли здания – Театру вернули первозданный исторический вид. Сейчас в храме искусств активно меняют окна, двери и прочие элементы оформления. Открытие сезона запланировано на первые числа октября.

ПриГРАНИчный вопрос Безусловно, одной из самых ярких побед можно назвать восстановление дружественных связей с соседствующим Узбекистаном. После июньских событий 2010 года официальный Ташкент категорически отказывался идти на контакт с Бишкеком. Более того, с завидным постоянством на границе с Кыргызстана и Узбекистана возникали конфликты из-за спорных участков земли.

Однако ситуацию удалось переломить в декабре 2016 года на встрече Шавката Мирзиёева с Алмазбеком Атамбаевым в Самарканде. Именно тогда между сторонами состоялись первые обстоятельные переговоры по острым общественно-политическим вопросам, которые стояли на повестке дня последние 16 лет. Почему 16? Потому что последний официальный визит президента Узбекистана Ислама Каримова, ныне покойного, в Кыргызстан состоялся в 2000 году. С тех пор официальный Ташкент отказывался напрямую разговаривать с кыргызскими лидерами. А обсудить было что… Гидроэнергетические проекты, вопросы демаркации и делимитации границ, перспективы торговых отношений и будущее двух государств в плане сотрудничества в сфере безопасности…

В 2017 году Атамбаеву удалось трижды встретиться с Ш.Мирзиёевым — в кулуарах саммита в Пекине в мае, в июне на саммите ШОС в Астане лидеры провели довольно продолжительную двустороннюю встречу, и в третий раз встретились в Бишкеке 5-6 сентября в рамках государственного визита узбекского лидера в КР. Четвертый, не менее плодотворный и обстоятельный диалог должен состояться в начале октябре в Ташкенте, куда Атамбаев отправится с официальным визитом.

Что удалось решить Бишкеку и Ташкенту по итогам переговоров? Стороны подписали ряд важных документов, основной из которых — Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о государственной границе. Выиграл от вступления в силу важного документа, в первую очередь, простой народ. Уже к вечеру 6 сентября открылся КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе, с 2010года работавший в ограниченном режиме. Долгие годы граждан двух стран пропускали через границу только при предъявлении телеграмм о смерти близкого родственника либо свадьбе кого-то из родных. Отныне такие документы предъявлять не требуется.

Следующим в списке стал КПП "Баймак-автодорожный". Отныне он тоже работает в упрощенном режиме.

Долга больше нет Главным партнером Кыргызстана в последние 5 лет по праву можно считать Российскую Федерацию. При поддержке этой страны удалось решить проблемы, накопившиеся в разных областях. По итогам визита Владимира Путина в Бишкек в сентябре 2012 года в Бишкеке был подписан пакет важных соглашений, определивших вектор будущих партнерских взаимоотношений между Кремлем и официальным Бишкеком.

Одним из важных документов стало соглашение о списании внешнего долга перед Россией на 300 млн долларов. Первые 60 млн долларов Москва списала сразу, оставшуюся сумму разделили на несколько лет. Окончательно погасить задолженность перед Россией Кыргызстану удалось к июню 2017 года. По итогам встречи министров финансов двух стран были подписаны протоколы к соглашению об урегулировании долга Кыргызстана перед РФ по ранее выданным кредитам.