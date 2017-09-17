Омурбек Бабанов: Мы объединяемся ради проведения реформ!

17 сентября 2017, 19:45 Комментарии

Сегодня было объявлено о создании нового объединения кандидатов в президенты Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева.

Политическое заявление было сделано на стадионе в городе Жалал-Абад.

"Сегодня здесь состоялось историческое событие. Я верю, что этот день будет вписан золотыми буквами в историю Кыргызстана. Мы вместе с Бакытом Эргешевичем создавали партию "Республика", теперь он создал свою партию, создав новую политическую силу. Сейчас объединяются не просто две партии, но и все наши сторонники. Победа будет за нами!" - заявил Омурбек Бабанов.

Он отметил, что избрав его президентом, народ Кыргызстана проголосует за Бакыта Торобаева в качестве премьер-министра.

"Мы не просто объединяемся для победы на выборах, а потому что мы одинаково видим дальнейший путь развития Кыргызстана, у нас общие цели. Мы объединяемся ради проведения реформ! Наша программа - Путь вперед, только вперед!" - сказал кандидат.

После заявлений двух политиков состоялось подписание соглашения об объединении.