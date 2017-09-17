Выборы меня достали — впечатления после недели агитации

17 сентября 2017, 19:23 Комментарии

Я очень люблю Кыргызстан - это моя родина. Но, несмотря на всю любовь к стране, хочу из нее временно свалить - меня довела агитационная кампания.

Баннеры или Будулай, ты где? Меня всегда раздражали баннеры. Следующие вывески лишали меня самых невосстанавливаемых клеток: "Лучшая одежда в магазине "Шмотки", "Самые лучшие тусовки в кафе "Кабак" и "Я люблю тебя. Вернись ко мне, Будулай" (это вывеска 2004 года). Теперь я скучаю по тем временам и иногда охота узнать, Будулай, как там твои успехи? Недавно случайно встретился с одноклассницей, решили сделать селфи и отправить в чат одноклассников, чтобы сподвигнуть их на встречу.

- 78-й снимок, может, уже хватит?

- Нет, здесь мы опять на фоне баннера очередного кандидата. Давай без этой политики.

В общем, ограничились текстовым сообщением. Город превратился в одну большую агитационную листовку.

Таксисты Обычно они ругают правительство, дороги и отвратительное качество футбола и "радуют" ретро-песнями. Теперь это на втором плане и появляется новая главная тема - кандидаты. Последние делятся на две неравные группы: человек, который поднимет Кыргызстан (у каждого свой вариант спасителя), и 12 оставшихся, которым это сделать, мягко говоря, не по силам.

- Байке, а что там с качеством дорог?

- Агай, а как там с Узбекистаном отношения? Мирзиёев молодец, говорят?

- Ооо, это же Киркоров звучит, можно, братан, погромче? Я же, оказывается, фанат его.

За неделю у меня выработался стандартный набор фраз, с помощью которых я возвращаю водителей в их старое доброе состояние.

Вспышка трайбализма Первым делом многие знакомые оценивают кандидатов не по образованию, достижениям и внешности, а по "корням", из какой области они родом. Кстати, увеличилось число интересующихся, откуда я родом. Услышав ответ, мне уверенно говорят, за кого я проголосую.

Господа, во-первых, это не ваше дело, и далее уже молча про целостность нации спрошу одно: северные, южные, западные, восточные, что именно вы выиграете от победы земляка?

Давайте обращать внимание на более важные вещи для будущего президента, насколько он сможет укрепить и поднять нашу страну.

Сказки для взрослых Кандидаты говорят очень правильные и нужные слова. Я с ними согласен, потому что хочу жить в стране без коррупции, где соблюдаются законы и жизненный уровень растет каждый год, чтобы пенсии с зарплатами росли. Стоп! Президент Кыргызстана не занимается экономикой, это сфера премьера, если не верите, поищите заявления Алмазбека Атамбаева.

На самом деле от выборов есть не только минусы, но и плюсы.

Экономия денег Меньше смотришь ТВ, реже включаешь компьютер, радио все чаще заменяется прослушиванием любимых треков на смартфоне, да и там реже включаешь "мобильные данные". Газеты перестаю покупать. Чувствую, счета за свет и связь меня приятно порадуют, как и большее время для сна.

Богатые друзья - Сегодня давай шашлыка вдоволь поедим. Угощаю!

- Кстати, помнишь, я мечтал купить фирменные джинсы, поехали со мной за компанию, куплю их.

- Я же тебе должен, сегодня отдам.

Немало кыргызстанцев зарабатывают на выборах. Пиарщики, журналисты, работники типографий и музыканты получают пусть и краткосрочный, но очень неплохой заработок. Среди них есть и мои приятели. Когда посыпались от них такие сообщения, я порадовался - и экономика наша растет, и мое благосостояние... Кстати, вам не кажется, что я был излишне категоричен насчет влияния на экономику?

Легче с девушками Я не мачо, и мне часто сложно искать темы для разговоров с девушками. Теперь вот появилась еще одна - за кого буду голосовать. Правда, все скатывается вновь к теме трайбализма, но я полон оптимизма, что это на самом деле увеличит мои шансы (шансы кандидатов меня мало волнуют).

Новое направление юмора За один вечер я от друзей получил несколько стандартных демотиваторов и видео. Но теперь выборы в них вдохнули новую жизнь. Так, демотиватор о скучающем мужчине и жене, которая подозревает его в измене, получил продолжение - теперь парень думает не о ремонте авто, а о том, за кого проголосовать. Ролики из "Это Спарта" теперь получили новые диалоги и новые шутки про комментаторов. И действительно, иногда приятно, когда понимаешь, что у наших людей проблем с юмором нет.

Ну и в завершение скажу, что у президента немало полномочий, и от вашего выбора зависит, кто именно им станет и как они будут использоваться.

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