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Бабанов – президент, Торобаев – премьер-министр!

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448319-ru.html

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Омурбек Бабанов: Сегодня исторический день, когда объединились две крупные политические силы

17 сентября 2017, 18:35       Комментарии

Сегодня в городе Джалал-Абад лидер партии "Онугуу-Прогресс" объявил о своей поддержке кандидата в президенты Омурбека Бабанова.
"Омурбек Токтогулович - видный авторитетный политик. Наши политические программы похожи, мы говорим о конституционной реформе, о сокращении количества депутатов Жогорку Кенеша, о сокращении расходов госаппарата. Мы оба желаем изменений. Мы говорим о реформе судебной системы. Мы оба за реформы!", - сказал Бакыт Торобаев.
Политик добавил, что как гражданин Кыргызстана он сожалеет о том, что коррупция растет, что в кадровой системе госаппарата бардак, что наши соотечественники уезжают за границу в поисках работы, 54% молодых людей не могут поступить в вузы. Что простые граждане не могут получить качественное медицинское обслуживание без денег.
"Уважаемые кыргызстанцы, я вижу ошибки власти. Но мы их не повторим. У нас будет другая политика, другой курс. Наши цели с Омурбеком Токтогуловичем близки. Пусть народ победит! Проснитесь, не будьте равнодушны к своему будущему! Пусть будет президентом тот, кто думает о народе! Сегодня я официально заявляю, что мы с Омурбеком Токтогуловичем объединились! Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр!" - заключил Бакыт Торобаев.
Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 17.09.2017 г. Тираж: 1.

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