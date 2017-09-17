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Как выглядит самое большое кладбище Бишкека — аэросъемка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448318-ru.html

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17 сентября 2017, 18:48       Комментарии

Квадрокоптер снял на видео Юго-Западное кладбище с высоты 500 метров. Его площадь - 300 гектаров.
Каждый день сюда приезжает около 10 похоронных процессий. За 44 года с момента открытия площадь кладбища увеличилась в четыре раза. Там есть мусульманский, христианский, еврейский, корейский, цыганский и детский квадраты.
Городские власти не первый год говорят о необходимости закрытия кладбища из-за его переполненности. Вскоре оно все-таки прекратит работу. Новое появится возле села Гроздь.
Читайте также репортаж с кладбища, подготовленный журналистами Sputnik Кыргызстан>>
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