Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

17 сентября 2017, 18:14 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел встречи в Ошской области, посетив Алайский, Чон-Алайский, Араванский, Ноокатский и Узгенский районы региона. На каждой встрече он провел презентацию своей предвыборной программы "Путь вперед!".

В селе Карамык Чон-Алайского района Омурбек Бабанов призвал местных жителей вместе строить лучший Кыргызстан.

"Самое важное для нашего народа - это безопасность. Местные жители хотят жить в безопасности, чтобы природные катаклизмы обходили их стороной. Более 700 домов пострадали от недавнего землетрясения. Обещаю, что если вы меня поддержите 15 октября, то восстановлю все ваши разрушенные дома. Ведь именно такая должна быть помощь от государства, иначе зачем оно нужно?" - сказал Омурбек Бабанов.

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района отметил важность решения проблем мигрантов.

"В настоящий момент одна треть рабочего населения работает за рубежом. Их вклад в экономику страны составляет не менее одной трети от ВВП. Получение двойного гражданства поможет им в улучшении качества жизни и труда. Я обещаю, что мы откроем 10 центров в посольствах, которые будут помогать нашим гражданам за рубежом. Государство будет бороться за каждого гражданина страны. И ваши дети тоже будут получать двойное гражданство. Мы изменим страну в лучшую сторону и сделаем так, чтобы мигранты смогли вернуться на свою родину", - сказал Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов также посетил село Гульчо Алайского района. Он напомнил избирателям, чем отличается от других кандидатов.

"У меня одно большое отличие от других кандидатов: я всегда даю только реальные обещания. Почему народ помнит об обещаниях моей партии в 2015 году? Только потому, что мы были за реальные реформы. Если другие озабочены только тем, как захватить кресло, то мы работали во благо народа. В 2015 году моя партия обещала, что избавит кыргызский народ от 120 помощников и 120 водителей депутатов. И мы это сделали! И сэкономили 100 миллионов сомов. Поэтому я с уверенностью говорю, что мы делали реформы и будем их делать!" - сказал Омурбек Бабанов.

В городе Оше Омурбек Бабанов встретился с молодежью в филармонии имени Р. Абдыкадырова.

"Перед нами президентские выборы. Уверен, многим здесь только чуть больше 20 лет. Через шесть лет вы будете семейными людьми, у которых появится вопрос: "Где найти работу?" Поэтому я вас прошу: прежде чем проголосовать на предстоящих выборах, очень хорошо подумайте. Нужно выбирать новый путь - путь вперед!" - обратился кандидат к молодым людям.

На другую встречу в южной столице Омурбек Бабанов призвал голосовать за того человека, у которого хватит воли бороться с коррупцией в стране.

"Против коррупции надо действовать жестко, лишать свободы на 25 лет. Борьбу с коррупцией надо начать с таможни. Да, другие отрасли тоже коррумпированы. Но коррупция в таможне влияет на снижение экспорта. Они воруют миллионы и наносят ущерб на миллиарды. Наша программа позволит увеличить зарплаты чиновникам. У них появится возможность зарабатывать честным путем. Для того чтобы искоренить коррупцию, надо просто проявить железную волю. Уверенно могу сказать, что у меня хватит и воли, и духа", - сказал кандидат в президенты.

В Араванском районе встречи прошли в селах Тепе-Коргон и Араван. Кандидат отметил, что в Араванском районе большая часть населения занята в сельском хозяйстве и местные жители обеспечивают продовольствием всю страну. Он поблагодарил фермеров, пришедших на встречу, несмотря на разгар полевых работ.

Кандидат напомнил, что в 2010 году его партия обещала льготные кредиты на развитие сельского хозяйства, и уже в 2011 году программа "Доступные кредиты фермерам" начала работать.

"Мы создадим максимальные условия для развития регионов. Эти низкопроцентные кредиты на долгий срок будут выдаваться для того, чтобы вы могли заниматься земледелием, бизнесом. Чтобы у вас была работа здесь, на родине, и не приходилось отправляться за заработком в другие страны", - сказал Омурбек Бабанов.

В городе Араван кандидат в президенты отметил, что для развития регионов необходимо развивать бизнес, а для этого нужно создавать условия для местных предпринимателей.

"Если кто-то решит открыть малый и средний бизнес в селах, то он будет освобожден от всех видов налога на 5 лет. Мы дадим свободу бизнесменам, и таким образом будем бороться с коррупцией. Я уверен, мы сможем осуществить все наши планы, у нас великое прошлое, мы прошли долгий путь, и нас ждет великое будущее. Проголосуйте за меня, и я принесу честность и справедливость нашей стране", - пообещал кандидат.

В ходе встречи с избирателями в селе Кок-Жар Ноокатского района кандидат в президенты отметил, что многие проблемы в стране под силу решить только главе государства.

"Здесь я вижу много молодых людей. Наверняка вы учитесь в вузах. Куда вы пойдете работать после учебы? Как найдете работу? Как построите дом? Да, родители могут вас поддержать, но у них же тоже мизерные пенсии. Поддержите меня, и государство будет выдавать 9-процентные ипотечные кредиты на долгий срок. Когда я начал работу в парламенте, я понял, что многие вещи не под силу депутату. Решить многие проблемы под силу только лидеру страны! Поэтому нам нужен настоящий лидер, который знает, как развивать экономику", - сказал Омурбек Бабанов.

На встрече в городе Ноокат кандидат в президенты отметил, что пришло время выбрать путь вперед и начать менять страну в лучшую сторону.

"У нас в стране за 26 лет не произошло существенных изменений. Все еще актуальны проблемы с чистой водой, с больницами и школами, дорогами. Пришло время очнуться. Называть коррупцию коррупцией и бороться с ней. И тогда мы сможем гордиться нашей страной, а не уезжать на заработки в другую. Почему из-за коррупции должны богатеть только единицы? Почему народ должен страдать из-за них?" - сказал кандидат в президенты.

В городе Узген в поддержку Омурбека Бабанова выступил Адахан Мадумаров. Он призвал выбирать следующего президента страны не по региональному признаку, а по профессиональным качествам, и исходя из желания и способностей человека работать ради улучшения своей страны.

"Нам не нужен президент из нашего села, нам нужен тот, который будет управлять всей страной! Мы должны уходить от землячества. Если у человека есть справедливость в сердце, если человек готов работать во благо страны, если вы чувствуете, что именно этот человек сможет достичь поставленных целей, то выбирайте его! Мне все равно, кто именно будет исполнять наши цели, главное, чтобы наши цели по развитию страны были достигнуты", - сказал Адахан Мадумаров.

В общей сложности более 200 тысяч жителей Ошской области пришли на встречи с кандидатом, ознакомились с программой "Путь вперед!" и поддержали Омурбека Бабанова.

Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 17.09.2017 г. Тираж: 1.