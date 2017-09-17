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Омурбек Бабанов: Сегодня исторический день, когда объединились две крупные политические силы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448313-ru.html

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Омурбек Бабанов: Боритесь за свое будущее!

Омурбек Бабанов: Боритесь за свое будущее!

17 сентября 2017, 18:07       Комментарии

Сегодня, 17 сентября, – исторический день объединения с кандидатом в президенты Бакытом Торобаевым. Об этом заявил Омурбек Бабанов на встрече с джалалабадцами.
По его словам, объединяются две крупные политические силы.
"Победа будет за нами. Я жду от вас поддержки, мой народ. Мы не просто так решили объединиться, дабы победить на выборах. У нас одна программа, одна цель – поднять Кыргызстан, искоренить коррупцию, увеличить пенсию, зарплату бюджетникам, медикам. Наша программа – это только путь вперед!» — заявил О.Бабанов.
Напомним, сегодня кандидат в президенты Бакыт Торобаев официально объявил о создании политического тандема с Омурбеком Бабановым.

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