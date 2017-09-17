Омурбек Бабанов: Сегодня исторический день, когда объединились две крупные политические силы

17 сентября 2017, 18:07 Комментарии

Сегодня, 17 сентября, – исторический день объединения с кандидатом в президенты Бакытом Торобаевым. Об этом заявил Омурбек Бабанов на встрече с джалалабадцами.

По его словам, объединяются две крупные политические силы.

"Победа будет за нами. Я жду от вас поддержки, мой народ. Мы не просто так решили объединиться, дабы победить на выборах. У нас одна программа, одна цель – поднять Кыргызстан, искоренить коррупцию, увеличить пенсию, зарплату бюджетникам, медикам. Наша программа – это только путь вперед!» — заявил О.Бабанов.

Напомним, сегодня кандидат в президенты Бакыт Торобаев официально объявил о создании политического тандема с Омурбеком Бабановым.