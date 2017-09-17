Бакыт Торобаев объявил о поддержке лидера «Республики»: Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр

17 сентября 2017, 17:56 Комментарии

Омурбек Бабанов – достойный кандидат в президенты. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша, баллотирующийся на пост главы государства, Бакыт Торобаев на встрече с джалалабадцами.

По его словам, их с Бабановым предвыборные программы схожи.

"Мы хотим изменений, в судебной системе, мы хотим реформ, хотим изменить жизнь кыргызстанцев к лучшему. Мне больно смотреть, как мой Кыргызстан завяз в грязи. Ранее четыре кандидата в президенты решили объединиться, но не срослось. Мы с Омурбеком Токтогуловичем много обсуждали этот вопрос и решили объединить наши силы во имя народа. Мы не повторим ошибок нынешней власти. Мы пойдем иным путем. Мы должны стать стабильной политической силой. Бабанов предложил мне создать политический тандем. И сегодня я официально принимаю предложение Омурбека Бабанова", – сказал Торобаев и добавил, что их общий девиз звучит следующим образом: "Бабанов – президент, Торобаев – премьер-министр".