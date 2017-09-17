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Омурбек Бабанов: Сегодня исторический день, когда объединились две крупные политические силыОмурбек Бабанов: Сегодня исторический день, когда объединились две крупные политические силыСМИ сообщили о нападении смертников ИГ на базу огневой поддержки США в ИракСМИ сообщили о нападении смертников ИГ на базу огневой поддержки США в Ирак

Бакыт Торобаев объявил о поддержке лидера «Республики»: Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/bakyt-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448312-ru.html

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Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

17 сентября 2017, 17:56       Комментарии

Омурбек Бабанов – достойный кандидат в президенты. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша, баллотирующийся на пост главы государства, Бакыт Торобаев на встрече с джалалабадцами.
По его словам, их с Бабановым предвыборные программы схожи.
"Мы хотим изменений, в судебной системе, мы хотим реформ, хотим изменить жизнь кыргызстанцев к лучшему. Мне больно смотреть, как мой Кыргызстан завяз в грязи. Ранее четыре кандидата в президенты решили объединиться, но не срослось. Мы с Омурбеком Токтогуловичем много обсуждали этот вопрос и решили объединить наши силы во имя народа. Мы не повторим ошибок нынешней власти. Мы пойдем иным путем. Мы должны стать стабильной политической силой. Бабанов предложил мне создать политический тандем. И сегодня я официально принимаю предложение Омурбека Бабанова", – сказал Торобаев и добавил, что их общий девиз звучит следующим образом: "Бабанов – президент, Торобаев – премьер-министр".

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