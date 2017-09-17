Форма глаз бишкекчанки стала разной — что бесит пластического хирурга

17 сентября 2017, 17:28 Комментарии

Специалист по эстетической хирургии рассказал о стереотипах, коллегах, а также о моде на внешность. Маэстро скальпеля просил не принимать все нижеперечисленное близко к сердцу и быть объективно критичными.

Борцы за натуральность Я очень часто встречаю людей, которые знакомы с пластической хирургией из выпусков шоу о фриках. Как правило, они гордятся огромным носом, оттопыренными ушами и кривыми ногами и отвешивают нелицеприятные высказывания в адрес тех, кто что-либо изменил в своей внешности.

Я не понимаю, какое вам дело, что человек решил сделать себя немного красивее. Если у девушки есть возможность увеличить себе грудь, то почему нет? Вы живете один раз, и, если вас что-то в себе не устраивает, есть два выхода: жить с этим или идти к специалисту. Каждый делает выбор сам.

Стереотипы о хирургах После передач на ТВ-каналах, где суперлакшери врач ездит на Maserati, знакомые очень сильно удивляются, когда видят меня в маршрутке. Я такой же горожанин, как и все, и миллионов, к сожалению, не зарабатываю. Стоимость пластических операций в Бишкеке в три раза меньше, чем в Москве, и заработок - исключительно мое личное дело. Хирургия - это непросто, я этому долго учился и практиковался, так что завидовать тому, что неплохо зарабатываю, не стоит.

Экономичные Я видел жертв пластической хирургии, которые пытались сэкономить. Уж поверьте, они тысячу раз пожалели, что не обратились к опытному специалисту и пошли к врачу, у которого подешевле. В итоге разная форма глаз после операции. Тот хирург никакой ответственности не понес, а я исправлял его огрехи.

Когда ко мне на прием идут пациенты и заявляют, что у меня дорого, мне становится страшно в первую очередь за них. Неужели они не думают о возможных результатах?..

Мода на красоту В мире всегда были определенные стандарты красоты, к которым все стремятся. Несмотря на то что сегодня пропагандируется индивидуальная красота, многие хотят, как на картинке. Я всегда поддерживаю пациенток, которые приходят в мой кабинет, но иногда удивляюсь тому, что они хотят быть одинаковыми. Они прекрасны каждая по-своему, но в головах у них стереотипы. С другой стороны, если это сделает женщину счастливее, то почему нет?..

Коллеги Я слежу за деятельностью своих коллег в Бишкеке, Казахстане и России. И мне иногда непонятно, почему люди забывают о солидарности. Я вижу, как многие врачи выливают ушаты грязи на труды коллег, осуждая их в Интернете и поднимая на хайп. Непонятно, чего можно добиться такими поступками, - похвалы подписчиков? Если вы видите плохую работу и хотите помочь пациенту, просто возьмите и сделайте это.

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