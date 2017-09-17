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Легковушка вылетела с трассы после ДТП под Кантом — видео с места аварии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448309-ru.html

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Сегодня: закон суров, страшная авария, бабье лето

17 сентября 2017, 16:59       Комментарии

Вблизи Канта столкнулись две машины, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло примерно в 11.30 на трассе Бишкек - Торугарт. Столкнулись Audi 100 и Honda Stream.
"Одна из машин выехала на встречную полосу. После удара Audi слетела с трассы. Четверых сразу повезли в больницу, не дожидаясь "скорой". Также пострадали женщина лет 50 и девушка. Девушка кричала от боли и держалась за ногу. Мы помогли погрузить их на носилки, потом уехали", - рассказал очевидец.
В отделении милиции Ысык-Атинского района информацию о ДТП подтвердили.
По факту назначили все экспертизы.
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