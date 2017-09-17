Путин и Мирзиёев поздравили Атамбаева с днем рождения по телефону

17 сентября 2017, 17:16 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поговорил по телефону с главами России и Узбекистана - Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщила пресс-служба президента, Путин поздравил коллегу с днем рождения. В ходе телефонного разговора российский лидер пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов.

Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений.

Мирзиёев в ходе телефонного разговора также поздравил Атамбаева с днем рождения. Он ему пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.

Президенты двух стран обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений.

До этого главы России и Узбекистана направляли поздравительные телеграммы. Также главу Кыргызстана поздравили председатель КНР Си Цзинпинь, президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Атамбаеву сегодня исполнился 61 год.

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