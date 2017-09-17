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Путин и Мирзиёев поздравили Атамбаева с днем рождения по телефону

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448308-ru.html

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Иностранные лидеры поздравили Алмазбека Атамбаева с днем рождения

Главы государств поздравляют А.Атамбаева с днем рождения

Желаю крепкого здоровья — Путин поздравил Атамбаева с днем рождения

17 сентября 2017, 17:16       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поговорил по телефону с главами России и Узбекистана - Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.
Как сообщила пресс-служба президента, Путин поздравил коллегу с днем рождения. В ходе телефонного разговора российский лидер пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов.
Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений.
Мирзиёев в ходе телефонного разговора также поздравил Атамбаева с днем рождения. Он ему пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.
Президенты двух стран обсудили ход реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы развития двусторонних отношений.
До этого главы России и Узбекистана направляли поздравительные телеграммы. Также главу Кыргызстана поздравили председатель КНР Си Цзинпинь, президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Атамбаеву сегодня исполнился 61 год.
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