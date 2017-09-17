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Задержан второй подозреваемый в совершении теракта в лондонском метро

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366450_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448307-ru.html

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17 сентября 2017, 16:34       Комментарии

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