Состоялся телефонный разговор А.Атамбаева и главы Узбекистана Ш.Мирзиеева

17 сентября 2017, 16:27 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 сентября по телефону обсудили ход реализации договоренностей, а также перспективы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе телефонной беседы Ш.Мирзиеев поздравил главу государства с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.