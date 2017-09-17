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Новости Кыргызстана

Задержан второй подозреваемый в совершении теракта в лондонском метроЗадержан второй подозреваемый в совершении теракта в лондонском метроА.Атамбаев и В.Путин обсудили по телефону вопросы кыргызско-российских отношенийА.Атамбаев и В.Путин обсудили по телефону вопросы кыргызско-российских отношений

Состоялся телефонный разговор А.Атамбаева и главы Узбекистана Ш.Мирзиеева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448305-ru.html

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А.Атамбаев поздравил сотрудников 9-й Службы ГКНБ с 25-летием

17 сентября 2017, 16:27       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 сентября по телефону обсудили ход реализации договоренностей, а также перспективы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе телефонной беседы Ш.Мирзиеев поздравил главу государства с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности.

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