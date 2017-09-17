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Индия ввела в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366449_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448304-ru.html

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17 сентября 2017, 16:12       Комментарии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел церемонию ввода в эксплуатацию плотины Сардар-Саровар, строительство которой началось в 1987 году. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает РИА Новости.
После нескольких этапов модернизации высота плотины, расположенной в штате Гуджарат, составляет почти 139 метров, объем водохранилища - 5,8 миллиарда кубических метров. Водой для сельскохозяйственных нужд смогут воспользоваться около миллиона фермеров, а ресурсы питьевой воды будут доступны 40 миллионам человек.
Мощность электровыработки станции составит 1450 мегаватт. Электроэнергия будет распределяться между тремя штатами - Мадхья-Прадеш, Махараштра и Гуджарат.
Первый камень в строительство плотины был заложен в 1961 году первым лидером независимой Индии Джавахарлалом Неру, но полноценно возводить объект начали в 1987-м.
Строительство сооружения сопровождалось протестами, судебными делами и критикой, так как из-за него будут затоплены прибрежные населенные зоны. Несмотря на то что правительство страны переселило жителей и выплатило компенсации, многие из них оспаривали право жить на земле предков. Это привело к остановке строительства на четыре года по решению Верховного суда. Кроме того, часть противников объединилась в движение "Нармада Бачао Андолан" ("Спасите Нармаду") и заявляла, что ряд расселенных не получили компенсаций.

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