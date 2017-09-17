Спецназ ГКНБ ликвидировал террористов в пансионате на Иссык-Куле

17 сентября 2017, 14:53 Комментарии

Спецназ ГКНБ освободил заложников из плена террористов, в одном из пансионатов на побережье озера Иссык-Куль. Как отметили в ГКНБ согласно легенде, несколько вооруженных людей захватили группу людей. В ходе учений была проверена действенность и эффективность схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации.

Действия развернулись 16 сентября в пансионате "Чайка" находящегося в селе Бает Иссык-Кульской области. Именно здесь был организован антитеррористический центр ГКНБ КР. В демонстрации своих сил и навыков были задействованы сотрудники ГШ ВС, МВД, МЧС, МЗ КР и органы местного самоуправления.

"Здесь были отработаны механизмы взаимодействия всех структур во время того, когда террористы взяли заложников и во время обезвреживания самодельного взрывного устройства. Учения прошли на очень высоком уровне, все субъекты показали слаженную работу и взаимодействия во время террористической опасности. Такие угрозы есть всегда, поэтому антитеррористический центр ГКНБ работает по предупреждению таких угроз",- сообщил пресс-секретарь ГКНБ КР Рахат Сулайманов.

За ходом проведения учений наблюдали как отечественные службы, так и представители от ОБСЕ. Стоит отметить, что гостям были продемонстрированы два события освобождение заложников и работа по обезвреживанию заминированной территории.

Так, первым этапом демонстрации готовности было ликвидация террористов и освобождение заложников из захваченного здания. Здесь спецслужбы показали отличный результат. Вся операция длилась несколько минут. Оперативно и слажено спецназ проник в здание. Одна группа выполняла отвлекающий маневр по периметру здания. Вторая в это время десантировалась на крышу здания с вертолета.

Спустя несколько минут раздались взрывы в нескольких зонах здания. После чего спецназ с крыши проник в окна и в оперативном порядке нанес врагу сокрушительный удар.

Затем был продемонстрирован уровень слаженности в работе сотрудников спецслужб с органами местного самоуправления. Сначала в здание удостовериться в том, что угроза от террористов больше не поступает заходят, вооруженная группа. Выводя из помещения заложников и террористов.

В безопасности удостоверяются саперы и кинологи. Так как зачастую террористы минируют здание, отмечают в ГКНБ. После всех проверок бригада врачей увозит раненых. Задание выполнено.

Однако на этом учения не закончились, это была первая фаза. Вторая включала в себя демонстрацию готовности спецслужб к заминированным территориям и борьбе с террористами на открытой местности. В качестве тяжелой артиллерии выступил БТР, своей огневой мощью он заставил преступников отступить.

Затем в наступление пошла пехота. Бой был не продолжительным, условный враг не смог долго противостоять силам военным. Одни самостоятельно сложили оружие, другие были ликвидированы.

Впрочем, условные террористы оставили после себя заминированное поле неподалеку от здания, где были захвачены заложники. К работе вновь приступили саперы. Специально обученный человек, находясь в полном обмундировании, защищающем от осколков, обезвредил установленные врагом взрывные устройства. Те же, которые вывести из строя не удалось уничтожили на месте.

И последний стадией учений было тушение пожара возникшего в ходе ликвидации террористов.

По окончанию всего мероприятия отличившемся сотрудникам различных подразделений и ведомств были вручены награды за активное участие в учениях.