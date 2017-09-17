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Спецназ ГКНБ ликвидировал террористов в пансионате на Иссык-КулеСпецназ ГКНБ ликвидировал террористов в пансионате на Иссык-КулеНАТО поможет бывшим военнослужащим КР адаптироваться к гражданской службеНАТО поможет бывшим военнослужащим КР адаптироваться к гражданской службе

Исаков принял известных боксеров из РФ, тренировавшихся на Иссык-Куле

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448301-ru.html

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Исаков: Отрадно, что в КР есть такие предприятия, как стекольный завод "Интергласс"

17 сентября 2017, 14:49       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков встретился с известными российскими боксерами Дмитрием Биволом и Сергеем Кузьминым, прибывшими в Кыргызстан на тренировочные сборы, сообщила пресс-служба правительства.
Бивол и Кузьмин поделились с премьером положительными эмоциями от прохождения сборов в Иссык-Кульской области. По их словам, они глубоко впечатлены красотой нашей страны и условиями для занятия спортом.
Как отметили спортсмены, уникальный климат региона максимально благоприятен для предсезонных сборов перед крупными международными соревнованиями.
Исаков подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в деятельности нового состава правительства является дальнейшее развитие спорта в стране. Кроме того, глава правительства отметил, что осенью 2018 года в Кыргызстане пройдут III Всемирные игры кочевников, и пригласил на них российских спортсменов.
<ul> <li>Дмитрий Бивол - уроженец Кыргызстана, российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Мастер спорта международного класса, временный чемпион мира по версии WBA (2016 год).</li> <li>Сергей Кузьмин - российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, заслуженный мастер спорта.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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