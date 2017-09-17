Исаков принял известных боксеров из РФ, тренировавшихся на Иссык-Куле

17 сентября 2017, 14:49 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков встретился с известными российскими боксерами Дмитрием Биволом и Сергеем Кузьминым, прибывшими в Кыргызстан на тренировочные сборы, сообщила пресс-служба правительства.

Бивол и Кузьмин поделились с премьером положительными эмоциями от прохождения сборов в Иссык-Кульской области. По их словам, они глубоко впечатлены красотой нашей страны и условиями для занятия спортом.

Как отметили спортсмены, уникальный климат региона максимально благоприятен для предсезонных сборов перед крупными международными соревнованиями.

Исаков подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в деятельности нового состава правительства является дальнейшее развитие спорта в стране. Кроме того, глава правительства отметил, что осенью 2018 года в Кыргызстане пройдут III Всемирные игры кочевников, и пригласил на них российских спортсменов.

<ul> <li>Дмитрий Бивол - уроженец Кыргызстана, российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Мастер спорта международного класса, временный чемпион мира по версии WBA (2016 год).</li> <li>Сергей Кузьмин - российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, заслуженный мастер спорта.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });