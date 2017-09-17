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НАТО поможет бывшим военнослужащим КР адаптироваться к гражданской службе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366446_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448300-ru.html

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Военнослужащие вышедшие в отставку могут пройти обучение английского языка и переквалифицироваться

17 сентября 2017, 14:10       Комментарии

На следующей неделе в Бишкеке и других городах и стартует программа обучения бывших военнослужащих английскому языку и информационным технологиям. Об этом сообщили в Американском университете Центральной Азии.
Курсы проходят в рамках программы сотрудничества НАТО и Генерального штаба Вооружённых Сил КР. Она разработана для поддержки уволившихся и запланированных к увольнению военнослужащих в их переквалификации для трудоустройства в гражданской сфере. Партнерами по имплементации этой программы уже в течение 6 лет являются Центр дополнительного образования АУЦА и образовательный центр "Тилмеч".
Осенью в рамках этой программы снова открываются курсы английского языка в Бишкеке и Оше и курсы по информационным технологиям в Бишкеке, Таласе и Токмоке.
Отметим, с 2011 года более 1000 военнослужащих, ушедших в отставку по выслуге лет или запланированных к увольнению из Бишкека, Оша, Каракола, Джала-Абада, Нарына, Токмока, Баткена и Таласа прошли обучение на курсах английского языка, предпринимательства, менеджмента туризма, бухгалтерского учета и финансов, информационных технологий, проводимых этими центрами.
Около 80% выпускников этой программы успешно трудоустраиваются в гражданской сфере.

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