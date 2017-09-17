НАТО поможет бывшим военнослужащим КР адаптироваться к гражданской службе

17 сентября 2017, 14:10 Комментарии

На следующей неделе в Бишкеке и других городах и стартует программа обучения бывших военнослужащих английскому языку и информационным технологиям. Об этом сообщили в Американском университете Центральной Азии.

Курсы проходят в рамках программы сотрудничества НАТО и Генерального штаба Вооружённых Сил КР. Она разработана для поддержки уволившихся и запланированных к увольнению военнослужащих в их переквалификации для трудоустройства в гражданской сфере. Партнерами по имплементации этой программы уже в течение 6 лет являются Центр дополнительного образования АУЦА и образовательный центр "Тилмеч".

Осенью в рамках этой программы снова открываются курсы английского языка в Бишкеке и Оше и курсы по информационным технологиям в Бишкеке, Таласе и Токмоке.

Отметим, с 2011 года более 1000 военнослужащих, ушедших в отставку по выслуге лет или запланированных к увольнению из Бишкека, Оша, Каракола, Джала-Абада, Нарына, Токмока, Баткена и Таласа прошли обучение на курсах английского языка, предпринимательства, менеджмента туризма, бухгалтерского учета и финансов, информационных технологий, проводимых этими центрами.

Около 80% выпускников этой программы успешно трудоустраиваются в гражданской сфере.