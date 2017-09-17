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Фотофакт: флаг Кыргызстана из гирлянд на площади Ала-Тоо. Вид сверху

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448299-ru.html

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17 сентября 2017, 13:59       Комментарии

Световая композиция на площади Ала-Тоо протянулась от одного здания до другого. Ее длина - около 150 метров. Лампы включаются каждый вечер. Протяженность гирлянды - 50 километров.
Горожане и гости столицы делают селфи на фоне флага. Кто видел, как инсталляция выглядит с высоты птичьего полета? Sputnik Кыргызстан показывает это.
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