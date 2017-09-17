Фотофакт: флаг Кыргызстана из гирлянд на площади Ала-Тоо. Вид сверху

17 сентября 2017, 13:59 Комментарии

Световая композиция на площади Ала-Тоо протянулась от одного здания до другого. Ее длина - около 150 метров. Лампы включаются каждый вечер. Протяженность гирлянды - 50 километров.

Горожане и гости столицы делают селфи на фоне флага. Кто видел, как инсталляция выглядит с высоты птичьего полета? Sputnik Кыргызстан показывает это.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });