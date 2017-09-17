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Япония готовится к удару стихии, надвигается тайфун "Талим"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366448_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448296-ru.html

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17 сентября 2017, 13:49       Комментарии

Япония готовится к удару стихии - на страну надвигается мощный тайфун "Талим". Из-за угрозы отменены почти 600 авиарейсов, а также поезда на некоторых направлениях.
В ближайшие часы буря обрушится на остров Кюсю. Местные власти просят жителей не выходить из домов и надежно закрепить все, что может унести ветром, скорость порывов которого в центральной части шторма достигает 60 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть автомобиль, сообщает телеканал "Россия 24".
Также циклон несет с собой сильные дожди. Ожидается, что "Талим" повторит маршрут так называемого "Яблочного тайфуна", он прошел по стране в 1991 году и унес жизни 62 человек. Оперативные службы Дальнего Востока тоже готовятся к приходу непогоды, подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

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