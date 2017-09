Заработал первый миллион на малине — об успехе нетипичного бизнесмена из КР

17 сентября 2017, 13:30 Комментарии

- Нурлан, почему малина? Просто это не совсем типично, многие решают вложиться в строительство или скотоводство - в то, что принесет стопроцентную прибыль.

- Бизнес-план этого проекта разработал мой друг. Я сам из Каджи-Сая Иссык-Кульской области. У нас там малины практически никогда и не было. Село находится между двумя горами, условия не те, сами понимаете. Так что я даже не имел понятия, что делать с этой ягодой. Но, когда я вернулся из Кореи, мой приятель Акторо составил очень хороший проект и предложил вложиться в него. Я сначала думал: "Ну как на малине можно подняться?". Но друг привел достаточно аргументов, и мы решились. Вначале было тяжело, а сейчас нашему делу уже третий год, потихоньку растем, развиваемся, планируем набирать обороты.

- С какими трудностями вы столкнулись при запуске проекта?

- Человек, который решает заняться этим делом, должен знать три вещи. Во-первых, нужно выбрать плодородную землю. Второе - нужны хорошие саженцы, у которых отличная "семейная история". И последнее, малина очень любит воду, интенсивный полив ей необходим минимум раз в неделю.

Если не будет хватать хоть одного компонента, урожая не жди. Когда мы начинали, несмотря на то, что учитывали все эти факторы, трудности все же возникали. Оказывается, малину высаживают осенью - тогда урожай будет насыщеннее и лучше, а самое главное, его будет больше.

Мы сделали это весной, что стало нашей главной ошибкой, из-за которой чуть не лишились всего. Вода в этот район Чуйской области приходит в мае-июне, потому что здесь поля, растет только клевер, поэтому местным фермерам полив так рано не нужен, а нам был необходим.

Гектар малины мы поливали из баклажек, ведер, на машине привозили воду, чтобы как-то выйти из ситуации. Это было очень стрессовое время.

Потом мы узнали, что здесь не отлажена система арычного полива. Вообще, одним источником могут пользоваться около четырех фермеров, но из-за того, что арыки небольшие (один может вместить всего 70-80 литров воды), "юзать" его может только один человек. Многие арыки заброшены, их нужно расширять, чистить, но не все местные работники готовы на это. Из-за этого возникают трудности. © Sputnik / Светлана Федотова"Малиновый бизнес" в Чуйской области

- Сколько денег вы вложили в дело?

- Сперва нужно было купить землю, на это мы потратили около 10 тысяч долларов. На посадку саженцев, облагораживание территории, заборы, столбы ушло примерно 500 тысяч сомов.

В самом начале, когда денег на услуги рабочих не хватало (это было в священный месяц Рамазан), мы сами работали по ночам с фонариками. Вырывали сорняк, подвязывали малину, собирали первые ягоды. Днем сил на это не было, поэтому в это время суток мы отсыпались, а вот ночью приходилось вкалывать.

- Куда экспортируете свой товар?

- Сейчас в основном в Казахстан, но наша продукция доходит и до России, в частности до Томска, Казани, Сургута. Получаем больше 10 тонн малины в год. Путем несложной арифметики можно подсчитать прибыль - килограмм ягоды стоит 150 сомов. За пару лет наше вложение окупилось, теперь начали работать на себя. Мы расширились, территория выросла с 1 гектара до 5, а это значит, что продукции со временем будет больше.

- Чем занимались в Корее?

- Когда я только приехал в эту страну, искал такую работу, где можно заработать на свое дело, дом, машину. Мне было все равно, кем работать. Так я попал на стройку. Это было трудно. Мы построили очень много зданий. Сейчас я понимаю, сколько было сделано. Работа, если честно, адская, но платят хорошо: в день получаешь 150 долларов.

Многие жители Южной Кореи в свое время каторжным трудом зарабатывали на чашку риса. К счастью, эти времена для них далеко позади, но черную работу кто-то должен делать. Новое поколение корейцев не готово этим заниматься. Не хочу никого обидеть, но они жуткие белоручки, работа на грязных точках не для них, они хотят релаксировать в прохладном офисе, клацая по кнопкам компьютера.

Я понимал, что надолго там не останусь, всех денег не заработать, а гробить свою жизнь на высотках корейских городов не считал нужным. Так я копил и помогал родным в Кыргызстане. В Корее пробыл семь лет.

© Sputnik / Светлана Федотова"Малиновый бизнес" в Чуйской области - В чем основное отличие кыргызстанцев от жителей Кореи?

- У нас вроде все хорошо, а люди постоянно злые - если заденешь человека случайной фразой, кажется, что он вцепится в тебя. К чужим проблемам в лучшем случае относятся холодно.

В Корее столкнулся с другим отношением. Я был нелегалом, несмотря на это, не ощущал презрительного отношения к себе, наоборот, относятся с состраданием. Понимают, что дело, которым мы занимаемся, очень трудное. Когда я не владел корейским и заблудился в метро, не зная, как добраться до места назначения, меня туда в буквальном смысле довели. Люди видели, что я не говорю, и нарисовали план, как мне добраться до места.

- Какое у них отношение к мигрантам?

- К легальным вполне адекватное, да в принципе и к нелегалам тоже. Власти понимают, что кто-то должен выполнять черную работу, поэтому терпят их. А ведь с ресурсами и возможностями этого государства они могли бы избавиться от всех, кто "понаехал", вмиг.

Чтобы долго работать нелегалом, нельзя иметь проблемы с законом, потому что, как только все выяснится, тебя депортируют. Да и внешне лучше не отличаться от большинства. Но есть несколько "бонусов": нам, азиатам, легко затеряться в толпе, а вот русским ребятам намного сложнее, их почти сразу вычисляют. © Sputnik / Светлана Федотова"Малиновый бизнес" в Чуйской области

- Почему не остались там, не попробовали все оформить официально?

- Чтобы получить вид на жительство, нужно много сил, терпения и знаний. Силы свои я тратил на стройке, там и получал знания по ее основам. Вообще, процесс легализации очень трудоемкий, и нет гарантии, что тебе дадут вид на жительство. Для этого нужно очень хорошо владеть грамматикой, знать историю. Возможности учиться у меня не было из-за других приоритетов.

- Какой совет дадите бизнесменам, которые начинают свое дело?

- Было время, когда сильно уставал, жена очень поддерживала, но говорила, что никто не заставляет меня так впахивать. Я, когда начинал, не имел представления о ведении этого бизнеса. Отучился на международника в МУКе, после университета увидел, как мои одногруппники вкалывали за 5-6 тысяч сомов. Как с такой зарплатой купить дом, машину, содержать семью? Поэтому принял решение уехать за границу на заработки. В Корее работал около семи лет, потом вернулся в Бишкек, женился, открыл дело.

Но сейчас, встречаясь с друзьями, вижу, чего они добились. И у них все хорошо, все заработали на достойную жизнь. Я думаю, сложно что-то конкретное советовать, каждый идет своей дорогой.

