Иностранные лидеры поздравили Алмазбека Атамбаева с днем рождения

17 сентября 2017, 13:06 Комментарии

Сегодня, 17 августа, главы иностранных государств поздравили Алмазбека Атамбаева с днем рождения.

Президенту Кыргызстана сегодня исполняется 61 год. Поздравительные телеграммы лидеров опубликованы на официальном сайте президента.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур. От всей души желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - написал президент РФ Владимир Путин.

"Вас хорошо знают и глубоко уважают в Узбекистане как видного и опытного государственного деятеля, мудрого и талантливого политика, справедливого и честного руководителя, пользующегося огромным доверием и поддержкой братского народа Кыргызстана. В этот светлый день от всей души желаю Вам - моему другу и брату, крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, неизменных успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Кыргызстана - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме главы РУз Шавката Мирзиёева.

"Сегодня под Вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции. Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов", - отмечено в поздравительной телеграмме президента РБ Александра Лукашенко.

"Я уделяю большое внимание развитию отношений между нашими странами и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства к достижению нового прогресса на благо наших стран и народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях", - написал председатель КНР Си Цзиньпин.