Бекишев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиаде в Ашхабаде

17 сентября 2017, 12:52 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Кыргызстанский боец джиу-джитсу Ариет Бекишев завоевал первую медаль от лица страны на V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевым искусствам, сообщается на официальном сайте соревнований.

V Азиатские игры стартовали накануне в столице Туркменистане - Ашхабаде. В первый день Азиады прошли состязания по женскому футзалу, джиу-джитсу и дзюдо.

Ариет Бекишев выступал по джиу-джитсу в весе до 62 килограммов. В четвертьфинале он одолел представителя Таиланда Нантапонга Вонгкуна. В борьбе за выход в финал противостоял представителю Афганистана Хуссейну Бахшу Сафари. Судьи победу присудили афганскому спортсмену. Бекишеву досталась бронза.

Азиатские игры в помещениях - состязания, проводимые под патронатом Олимпийского совета Азии. В 2013-м их объединили с Азиатскими играми по боевым искусствам. В этом году соревнования проходят в Туркменистане, в них принимают участие спортсмены из Азии и Океании. В делегацию Кыргызстана вошли 153 спортсмена, которые выступают в 17 видах спорта.

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