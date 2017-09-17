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Бекишев завоевал первую медаль для Кыргызстана на Азиаде в Ашхабаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448293-ru.html

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17 сентября 2017, 12:52       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Кыргызстанский боец джиу-джитсу Ариет Бекишев завоевал первую медаль от лица страны на V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевым искусствам, сообщается на официальном сайте соревнований.
V Азиатские игры стартовали накануне в столице Туркменистане - Ашхабаде. В первый день Азиады прошли состязания по женскому футзалу, джиу-джитсу и дзюдо.
Ариет Бекишев выступал по джиу-джитсу в весе до 62 килограммов. В четвертьфинале он одолел представителя Таиланда Нантапонга Вонгкуна. В борьбе за выход в финал противостоял представителю Афганистана Хуссейну Бахшу Сафари. Судьи победу присудили афганскому спортсмену. Бекишеву досталась бронза.
Азиатские игры в помещениях - состязания, проводимые под патронатом Олимпийского совета Азии. В 2013-м их объединили с Азиатскими играми по боевым искусствам. В этом году соревнования проходят в Туркменистане, в них принимают участие спортсмены из Азии и Океании. В делегацию Кыргызстана вошли 153 спортсмена, которые выступают в 17 видах спорта.
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