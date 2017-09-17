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В Бишкеке сбили девушку на "зебре"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448292-ru.html

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17 сентября 2017, 13:18       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В Бишкеке сбили девушку, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло 17 сентября примерно в 13.00 на пересечении улицы Разина и проспекта Чуй (район ТЭЦ).
"Водитель Subaru Legacy сбил девушку прямо на пешеходном переходе. На месте пока нет милиции. Виновник не стал скрываться. У пострадавшей кровь на голове. Ее окружили прохожие", - рассказал очевидец.
В Управлении патрульной милиции проверяют эту информацию.
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