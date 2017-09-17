В Бишкеке сбили девушку на "зебре"

17 сентября 2017, 13:18 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В Бишкеке сбили девушку, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло 17 сентября примерно в 13.00 на пересечении улицы Разина и проспекта Чуй (район ТЭЦ).

"Водитель Subaru Legacy сбил девушку прямо на пешеходном переходе. На месте пока нет милиции. Виновник не стал скрываться. У пострадавшей кровь на голове. Ее окружили прохожие", - рассказал очевидец.

В Управлении патрульной милиции проверяют эту информацию.

Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp или Telegram по номеру +996 706 566 544. window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });