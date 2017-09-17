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Почти половина французов захотела закрыть границы страны от мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366444_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448291-ru.html

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17 сентября 2017, 12:21       Комментарии

Почти половина жителей Франции (46 процентов) считает, что правительству страны более не следует впускать в страну иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Ipsos, результаты которого публикует газета Le Figaro.
При этом 53 процента французов считает, что в республике слишком много иммигрантов. Еще 61 процент опрошенных уверены, что большинство переселяющихся во Францию людей - это экономические мигранты, а не беженцы из стран, где бушуют военные конфликты. Кроме того, 75 процентов респондентов побоялись проникновения в страну террористов среди беженцев.
Один из исследователей, Ив Бардон, указал, что Франция находится в ряду стран, где наблюдается негативное отношение к приему мигрантов.
В августе 2016 года 57 процентов французов заявили о слишком большом числе мигрантов в их стране. 60 процентов французов считают, что активный приток беженцев оказывает негативное влияние на страну. О позитивном воздействии наплыва мигрантов заявили лишь 11 процентов респондентов. Почти две трети опрошенных (63 процента) отметили, что мигранты не смогут интегрироваться в общество.

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