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Саакашвили отложил "взятие" Киева до октября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366445_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448290-ru.html

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17 сентября 2017, 12:45       Комментарии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил повременить с возвращением в Киев и отложил его до октября. Об этом он написал в своем Facebook.
"Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - указал политик.
Выступая в субботу в Ивано-Франковске, Саакашвили заявил, что во время поездок по городам Украины он будет собирать вопросы людей к власти, а также будет искать сторонников своих требований, чтобы их было достаточно к 17 октября. "Никакого прорыва не было в прошлое воскресенье и не будет к Верховной Раде. У меня нет агрессивных намерений. Я буду ездить по стране", - приводит его слова "Укринформ".
В среду Саакашвили объявил, что собирается прибыть в Киев 19 сентября. "Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день Архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев и там будем находиться", - сказал он.
10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте "Шегини". Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.
Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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