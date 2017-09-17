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Юристы проекта "Автобус солидарности" продолжают свои выездыЮристы проекта "Автобус солидарности" продолжают свои выезды

Иран похвастался "отцом всех бомб"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366442_ir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448289-ru.html

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США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"

Манипуляции "отца Конституции": вам и не снилось!

17 сентября 2017, 12:00       Комментарии

Иранская оборонная промышленность изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн. Об этом в беседе с телекомпанией IRIB заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
По словам военачальника, боеприпас можно сбросить с самолетов "Ильюшина". Бомба имеет большую разрушительную способность, отметил Хаджизаде. Так он прокомментировал собственные слова о том, что "если у США есть "матерь всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб"".
Согласно открытым данным, КСИР располагает тремя самолетами Ил-76ТД, которые адаптированы для тушения пожаров и нужд транспортной авиации.
В апреле этого года американские военные впервые применили бомбу GBU-43 - один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире весом 9,5 тонны, который также называют "матерью всех бомб". Удар был нанесен по позициям террористов в афганской провинции Нангархар с целью уничтожить используемую ими систему тоннелей и пещер. По разным данным, погибли около 90 боевиков.
США выступают против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. В июле 2015 года между Тегераном и "шестеркой" международных посредников была заключена ядерная сделка, согласно которой Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

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