СМИ сообщили об отказе США от выхода из Парижского соглашения по климату

17 сентября 2017, 11:22 Комментарии

США не будут выходить из Парижского соглашения по климату, однако предпримут попытку пересмотреть условия своего участия в нем. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Об этом изданию сообщил испанский политик, европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете. Он указал, что Вашингтон хотел бы скорректировать для себя закрепленные в соглашении цели по количественному уменьшению выбросов в атмосферу. "Американцы дали понять, что не хотят перезаключать договор или же разрабатывать параллельное Парижскому соглашение", - добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter указала, что информация не соответствует действительности. "Наша позиция по Парижскому соглашению не менялась. Президент США (Дональд Трамп) дал четко понять - мы выходим из него, если не получим проамериканские условия", - написала она.

5 августа США подали официальное сообщение в ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. В Госдепе тогда отметили, что Вашингтон пошел на этот шаг в соответствии с заложенным в документе правом на прекращение сотрудничества. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что США продолжат сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.