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Юристы проекта "Автобус солидарности" продолжают свои выезды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366417_ur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448287-ru.html

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В правительстве не знают, сколько денег будет потрачено на проект «Умный город»

17 сентября 2017, 11:31       Комментарии

Министерство юстиции КР информирует, что юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую консультацию жителям следующих айылокмоту Чуйской и Ошской областей.
Кеминский район Чуйской области:
<li>18 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании Ильичевскогоайылокмоту;</li><li>18 сентября 2017 г.- 14.00 часов в здании Ак-Тюзскогоайылокмоту;</li><li>20 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании Чон-Кеминскогоайылокмоту;</li><li>20 сентября 2017 г.- 14.00 часов в здании Кок-Ойрокскогоайылокмоту;</li><li>22 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании мэрии г.Кемин.</li>
Узгонский район Ошской области:
<li>18 сентября 2017 г. - 10.00 часов в здании Мырза-Акенскогоайылокмоту;</li><li>18 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Алтын-Булакскогоайылокмоту;</li><li>19 сентября 2017 г. - 10.00 часов в здании Ак-Джарскогоайылокмоту;</li><li>19 сентября 2017 г.- 14.00 часов в здании Келдюкскогоайылокмоту;</li><li>20 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании Кара-Ташскогоайылокмоту;</li><li>20 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Кызыл-Октябрьского айылокмоту;</li><li>21 сентября 2017 г. - 10.00 часов в здании Джылалдынскогоайылокмоту;</li><li>21 сентября 2017 г.- 14.00 часов в здании Ийри-Сууйскогоайылокмоту;</li><li>22 сентября 2017 г. - 10.00 часов в здании Торт-Колскогоайылокмоту;</li><li>22 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Чангетскогоайылокмоту;</li><li>25 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании Жазынскогоайылокмоту;</li><li>25 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Заргерскогоайылокмоту;</li><li>26 сентября 2017 г. -10.00 часов в здании Джалпак-Ташскогоайылокмоту;</li><li>26 сентября 2017 г.- 14.30 часов в здании Куршабскогоайылокмоту.</li>
Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области:
<li>27 сентября 2017 г.- 10.00 часов в здании Сары-Монолскогоайылокмоту;</li><li>27 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Кашка-Сууйскогоайылокмоту;</li><li>28 сентября 2017 г. - 10.00 часов в здании Чон-Алайскогоайылокмоту;</li><li>28 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Жекендинскогоайылокмоту.</li>
Проект "Автобус солидарности" был запущен Министерством юстиции в июле 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике" в Чуйской и Ошской областях. В рамках проекта "Автобуса солидарности" группа юристов выезжают на места на специальном транспортном средстве и предоставляют консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейные и трудовые споры), а также дают разъяснению по законодательству.

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