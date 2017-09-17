Главы государств поздравляют А.Атамбаева с днем рождения

17 сентября 2017, 11:29 Комментарии

Главы государств поздравляют президента Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Президент России Владимир Путин поздравил президента А.Атамбаева с днем рождения.

В поздравительной телеграмме отмечается:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю вас с днём рождения.

Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Кыргызстана и укрепление её международных позиций, снискала вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

В России высоко ценят ваш личный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.

От всей души желаю вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. С уважением, В.Путин".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил президента Кыргызской Республики с днем рождения.

Текст поздравления:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня вашего рождения!

Вас хорошо знают и глубоко уважают в Узбекистане как видного и опытного государственного деятеля, мудрого и талантливого политика, справедливого и честного руководителя, пользующегося огромным доверием и поддержкой братского народа Кыргызстана.

Благодаря вашим активным усилиям узбекско-кыргызское партнерство, основанное на взаимном уважении, крепких узах братства и добрососедства, достигло качественно нового уровня.

Ставший поистине историческим государственный визит в Кыргызстан в начале этого месяца обеспечил настоящий "прорыв" в наших отношениях, продемонстрировав общие приоритеты и решительный настрой обеих сторон на динамичное развитие двусторонних связей и совместное продвижение проектов практического взаимодействия.

Мы искренне радуемся весомым успехам Кыргызстана, под вашим руководством во всех сферах жизни. За эти годы вам удалось решить самые сложные задачи, обеспечить мир, спокойствие и устойчивое развитие страны.

Заслуживают высочайшей оценки результаты проводимых вами глубоких структурных преобразований и реформ в сфере построения открытого демократического общества, повышения эффективности институтов государственного управления, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержки бизнеса. Самое главное повысились уровень и качество жизни населения, прежде всего в сельской местности.

Поступательно укрепляется авторитет Кыргызстана на мировой арене, расширяется и углубляется взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями.

Во всех этих достижениях огромны ваша личная роль и заслуга.

Уверен, что на предстоящих выборах президента Кыргызстана, которые имеют важное значение не только для вашей страны, но и для всего региона, мудрый народ Кыргызстана проголосует за сохранение преемственности вашего политического курса, обеспечение мира и стабильности, согласия в обществе, укрепление дружбы между нашими странами и народами.

В этот светлый день от всей души желаю вам - моему другу и брату, крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, неизменных успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Кыргызстана - благополучия и процветания.

С нетерпением ожидаю предстоящей встречи с вами в Ташкенте.

С глубоким уважением, Шавкат Мирзиеев".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил А.Атамбаева с днем рождения.

"Сегодня под вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции.

Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов", - отмечено в поздравительной телеграмме.

Президент А.Лукашенко пожелал президенту А.Атамбаеву воплощения всего задуманного, доброго здоровья и счастья родным и близким.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента А.Атамбаева с днем рождения.

Текст поздравления:

"По случаю вашего дня рождения позвольте мне выразить вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания!

В последние годы наблюдается динамичное и стабильное развитие китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, расширяется сотрудничество в экономической сфере, укрепляется традиционная дружба.

В мае текущего года вы посетили Китай и приняли участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", в ходе которого мы провели встречу, обменялись мнениями и достигли важных договоренностей по вопросам двусторонних отношений и совместного строительства "Одного пояса и одного пути", тем самым придали новый импульс дальнейшему развитию китайско-кыргызских отношений.

Я уделяю большое внимание развитию отношений между нашими странами и готов вместе с вами прилагать усилия для продвижения китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства к достижению нового прогресса на благо наших стран и народов.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин".