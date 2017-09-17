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Главы государств поздравляют А.Атамбаева с днем рождения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448286-ru.html

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17 сентября 2017, 11:29       Комментарии

Главы государств поздравляют президента Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Аппарата президента.
Президент России Владимир Путин поздравил президента А.Атамбаева с днем рождения.
В поздравительной телеграмме отмечается:
"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю вас с днём рождения.
Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Кыргызстана и укрепление её международных позиций, снискала вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.
В России высоко ценят ваш личный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.
От всей души желаю вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. С уважением, В.Путин".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил президента Кыргызской Республики с днем рождения.
Текст поздравления:
"Уважаемый Алмазбек Шаршенович!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня вашего рождения!
Вас хорошо знают и глубоко уважают в Узбекистане как видного и опытного государственного деятеля, мудрого и талантливого политика, справедливого и честного руководителя, пользующегося огромным доверием и поддержкой братского народа Кыргызстана.
Благодаря вашим активным усилиям узбекско-кыргызское партнерство, основанное на взаимном уважении, крепких узах братства и добрососедства, достигло качественно нового уровня.
Ставший поистине историческим государственный визит в Кыргызстан в начале этого месяца обеспечил настоящий "прорыв" в наших отношениях, продемонстрировав общие приоритеты и решительный настрой обеих сторон на динамичное развитие двусторонних связей и совместное продвижение проектов практического взаимодействия.
Мы искренне радуемся весомым успехам Кыргызстана, под вашим руководством во всех сферах жизни. За эти годы вам удалось решить самые сложные задачи, обеспечить мир, спокойствие и устойчивое развитие страны.
Заслуживают высочайшей оценки результаты проводимых вами глубоких структурных преобразований и реформ в сфере построения открытого демократического общества, повышения эффективности институтов государственного управления, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержки бизнеса. Самое главное повысились уровень и качество жизни населения, прежде всего в сельской местности.
Поступательно укрепляется авторитет Кыргызстана на мировой арене, расширяется и углубляется взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями.
Во всех этих достижениях огромны ваша личная роль и заслуга.
Уверен, что на предстоящих выборах президента Кыргызстана, которые имеют важное значение не только для вашей страны, но и для всего региона, мудрый народ Кыргызстана проголосует за сохранение преемственности вашего политического курса, обеспечение мира и стабильности, согласия в обществе, укрепление дружбы между нашими странами и народами.
В этот светлый день от всей души желаю вам - моему другу и брату, крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, неизменных успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Кыргызстана - благополучия и процветания.
С нетерпением ожидаю предстоящей встречи с вами в Ташкенте.
С глубоким уважением, Шавкат Мирзиеев".
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил А.Атамбаева с днем рождения.
"Сегодня под вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции.
Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов", - отмечено в поздравительной телеграмме.
Президент А.Лукашенко пожелал президенту А.Атамбаеву воплощения всего задуманного, доброго здоровья и счастья родным и близким.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента А.Атамбаева с днем рождения.
Текст поздравления:
"По случаю вашего дня рождения позвольте мне выразить вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания!
В последние годы наблюдается динамичное и стабильное развитие китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, расширяется сотрудничество в экономической сфере, укрепляется традиционная дружба.
В мае текущего года вы посетили Китай и приняли участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", в ходе которого мы провели встречу, обменялись мнениями и достигли важных договоренностей по вопросам двусторонних отношений и совместного строительства "Одного пояса и одного пути", тем самым придали новый импульс дальнейшему развитию китайско-кыргызских отношений.
Я уделяю большое внимание развитию отношений между нашими странами и готов вместе с вами прилагать усилия для продвижения китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства к достижению нового прогресса на благо наших стран и народов.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин".

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