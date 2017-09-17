Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Четыре кыргызстанских дзюдоиста поборются за медали престижного турнираЧетыре кыргызстанских дзюдоиста поборются за медали престижного турнира

Mercedes влетел в ограждение в центре Бишкека — фото с места ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448284-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке и Оше временно отключат природный газ

Ударим искусством по тоталитаризму — в Бишкеке пройдет выставка

В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября отключат электричество

В Бишкеке по пятницам идут концерты под открытым небом

Погода в Бишкеке на 17 сентября

17 сентября 2017, 11:00       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В центре Бишкека произошло ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан на муниципальном предприятии "Тазалык".
Автоавария произошла в воскресенье в 01.50 на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.
© Фото / пресс-служба МП "Тазалык"Автоавария произошла в воскресенье в 01.50 на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй. "Известно, что в три металлических ограждения влетел Mercedes. Некоторые конструкции сильно повреждены, сейчас наши работники их выравнивают", - рассказал собеседник.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что в результате автоаварии сильно пострадала женщина.
На станции скорой помощи рассказали, что 44-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у нее перелом ключицы.
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум