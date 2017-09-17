Mercedes влетел в ограждение в центре Бишкека — фото с места ДТП

17 сентября 2017, 11:00 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В центре Бишкека произошло ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан на муниципальном предприятии "Тазалык".

Автоавария произошла в воскресенье в 01.50 на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.

© Фото / пресс-служба МП "Тазалык"Автоавария произошла в воскресенье в 01.50 на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй. "Известно, что в три металлических ограждения влетел Mercedes. Некоторые конструкции сильно повреждены, сейчас наши работники их выравнивают", - рассказал собеседник.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что в результате автоаварии сильно пострадала женщина.

На станции скорой помощи рассказали, что 44-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у нее перелом ключицы.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.

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