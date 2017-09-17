17 сентября 2017, 10:27 Комментарии

В Бишкеке и Оше временно отключат природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

<li>18 сентября в г. Ош по ул. Юбилейная и Техническая; </li><li>19 сентября в г. Ош по ул. К. Датка, мкр. Черемушка;</li><li>с 18 по 19 сентября в г. Бишкек по пер. Аральский, ул. Дачная, пер. Керченский, пер. Дачный;</li><li>с 19 по 20 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Славянская, Мира, Гагарина, Ш. Руставели; по ул. Койбагарова №51-59, пер. Терекский №15-31;</li><li>18 сентября в с. Ленинское по ул. Алма-Атинская №70-104;</li><li>с 19 по 20 сентября в с. Пригородное по ул. Космонавтов №1-21, Садовая №21-69.</li>

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.