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В Бишкеке и Оше временно отключат природный газ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366401_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448283-ru.html

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Погода в Бишкеке на 17 сентября

17 сентября 2017, 10:27       Комментарии

В Бишкеке и Оше временно отключат природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:
<li>18 сентября в г. Ош по ул. Юбилейная и Техническая; </li><li>19 сентября в г. Ош по ул. К. Датка, мкр. Черемушка;</li><li>с 18 по 19 сентября в г. Бишкек по пер. Аральский, ул. Дачная, пер. Керченский, пер. Дачный;</li><li>с 19 по 20 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Славянская, Мира, Гагарина, Ш. Руставели; по ул. Койбагарова №51-59, пер. Терекский №15-31;</li><li>18 сентября в с. Ленинское по ул. Алма-Атинская №70-104;</li><li>с 19 по 20 сентября в с. Пригородное по ул. Космонавтов №1-21, Садовая №21-69.</li>
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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