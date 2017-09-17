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Редкий белый ягуар попал в объектив автоматической камеры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366432_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448282-ru.html

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17 сентября 2017, 10:32       Комментарии

Редкого белого ягуара сняли на видео в районе хребта Чирикахуа на юго-востоке американского штата Аризона. Ролик был опубликован на странице Центра биологического разнообразия в Facebook.
Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах. Она также сняла некоторых других зверей, в том числе пуму, енота-носуху и несколько медведей.
Специалисты полагают, что им удалось отыскать того самого ягуара, который был сфотографирован в ноябре 2016 года в районе хребта Дос-Кабезас, также расположенного в Аризоне. Окраска и особенности узора на шкуре животного совпадают.
15 сентября сообщалось, что в заповеднике на северо-западе Кении впервые засняли на видео белых жирафов.

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