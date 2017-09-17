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Желаю крепкого здоровья — Путин поздравил Атамбаева с днем рождения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448281-ru.html

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А.Атамбаев поздравил сотрудников 9-й Службы ГКНБ с 25-летием

17 сентября 2017, 10:28       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с днем рождения, сообщила пресс-служба президента КР.
В поздравительной телеграмме отмечается, что деятельность Атамбаева, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Кыргызстана и укрепление ее международных позиций, снискала ему заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.
"В России высоко ценят ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур. От всей души желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - говорится в телеграмме российского президента.
Атамбаеву исполнился 61 год.
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