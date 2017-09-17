Четыре кыргызстанских дзюдоиста поборются за медали престижного турнира

17 сентября 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. Четыре кыргызстанца примут участие в турнире Tashkent Grand Prix 2017 (Ташкент, Узбекистан), который пройдет с 6 по 8 октября, сообщает Международная федерация дзюдо.

В рейтинге международных соревнований по этому виду спорта турниры Гран-при занимают шестое место после Олимпийских игр, чемпионатов мира и других состязаний. Если за первое место на Олимпиаде спортсмен получает 1 000 рейтинговых очков, то за Гран-при - 300.

В турнире будут участвовать 193 спортсмена из 29 стран. Артур Те поборется в весовой категории до 66 килограммов, Бектур Рысмамбетов - до 73, Шахриер Идрисов - до 90 и Юрий Краковецкий - свыше 100 килограммов. Последний участвовал в Олимпиаде-2016.

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