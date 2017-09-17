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Появился атакующий гаджеты через Bluetooth вирус

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366437_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448279-ru.html

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17 сентября 2017, 10:11       Комментарии

Специалисты обнаружили вирус, способный захватить контроль над любой операционной системой через Bluetooth. Об этом сообщается в блоге компании Аrmis, занимающейся вопросами кибербезопасности.
Вирус получил название BlueBorne. Отмечается, что опасности заражения подвергнуты как мобильные телефоны и компьютеры, так и другие гаджеты с беспроводной персональной сетью.
Распространяется BlueBorne также через Bluetooth. Специалисты отмечают, что вектор атаки вируса превосходит возможности своих предшественников, поскольку может проникать в сети, отключенные от всех каналов передачи данных, кроме Bluetooth.
Представители Аrmis назвали BlueBorne обширной и серьезной угрозой. По их словам, современные файрволы и антивирусы не способны определить и предотвратить такую атаку. В компании подчеркнули, что работают над решением этой проблемы.

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