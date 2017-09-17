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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/rospot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448278-ru.html

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17 сентября 2017, 9:50       Комментарии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций Республики Кыргызстан, что в сентябре в Ат-Башинском районе Нарынской области Кыргызстана зарегистрировано 3 случая заболевания людей кожной формой сибирской язвы. Об этом говорится в заявлении ведомства.
По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с разделкой туши инфицированного животного. На территории района введен карантин, определен круг контактных лиц, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению зараженной мясной продукции.
Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

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