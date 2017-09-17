Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Кыргызстане

17 сентября 2017, 9:50 Комментарии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций Республики Кыргызстан, что в сентябре в Ат-Башинском районе Нарынской области Кыргызстана зарегистрировано 3 случая заболевания людей кожной формой сибирской язвы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с разделкой туши инфицированного животного. На территории района введен карантин, определен круг контактных лиц, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению зараженной мясной продукции.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.