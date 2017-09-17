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Главы ЦА намерены обсудить водно-экологические проблемы региона в следующем году

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-tca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448277-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Развитые регионы – развитая страна!

Сооронбай Жээнбеков: Развитые регионы – развитая страна!

17 сентября 2017, 9:42       Комментарии

Ташкент, 17.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Главы государств Центральной Азии планируют обсудить сотрудничество в решении водно-экологических проблем региона, заявил накануне на брифинге Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам двусторонних переговоров в Ташкенте.
По его словам, водная проблематика имеет исключительно важное значение для дальнейшего развития всего Центральноазиатского региона. "Мы предметно обсудили очень сложную для всех нас водную проблему. Мы все живем на створе двух больших рек, так жили всегда и дальше так будет. Мы, я считаю, достигли прорыва в этом вопросе. Он имеет исключительное значение для дальнейшего развития всего Центральноазиатского региона. Следует констатировать, что трансграничные водные ресурсы Центральной Азии являются совместным достоянием и благом всех народов региона", - отметил Назарбаев.
Как отметил лидер Казахстана, от разумного использования воды зависят судьбы десятков миллионов людей, а также стабильность и общее благополучие всех стран. "Это очень важно, и мы совместно обращаемся к нашим соседям, сообща, взаимовыгодно, соблюдая интересы каждого государства, решать эти вопросы. Это будет укреплять дружбу, доверие, будет работать на благо всех нас", - подчеркнул Назарбаев.
Кроме того, Президент Казахстана рассказал об итогах обсуждения с Президентом Узбекистана ситуации вокруг Аральского моря.
"В следующем году исполняется 25 лет Международному фонду спасения Арала. Сейчас он является единственным межгосударственным механизмом по Аральской проблеме. В этой связи мы подтвердили единство наших позиций о необходимости активизации деятельности фонда. В частности, мы намерены провести в 2018 году встречу на высшем уровне и вместе с коллегами обсудить пути взаимоприемлемого решения нашей общей проблемы", - подчеркнул Назарбаев.
Напомним, Н.Назарбаев находится в Ташкенте с официальным визитом.

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