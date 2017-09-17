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МВД опровергло сообщение о пособничестве милиционера в организации рабства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366435_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448276-ru.html

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17 сентября 2017, 9:21       Комментарии

ОВД Ленинского района города Бишкек продолжает расследование уголовного дела, возбужденного ранее по статьям "торговля людьми" и "незаконное лишение свободы". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Ранее сообщалось об исчезновении несовершеннолетнего жителя Кадамжайского района Баткенской области, который в феврале этого года вышел из дома и не вернулся.
Позже в СМИ была распространена информация со ссылкой на жителя Кадамжайского района Баткенской области Макамбая Парпиева, что его 17-летний сын, пропавший 3 месяца назад, нашелся в Казахстане.
Сообщалось, что несовершеннолетний пасет скот у неизвестных лиц в Казахстане. По его словам, в Бишкеке на Ошском рынке сотрудник милиции по имени Эржан задержал его сына за то, что у него нет документов и посадил на неделю. После его привезли в Талас, где оставили пасти скот у некоего аксакала по имени Кучукбай из Кара-Бууринского района, а позже перевезли на пастбище в Казахстан.
В связи с распространением данной информации в МВД были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и установления личности указанных лиц.
В МВД также поступало письмо от аппарата омбудсмена о принятии мер в рамках закона по данному факту.
Ленинский РУВД возбудил уголовное дело по ст. 124 "Торговля людьми" и ст.125 "Незаконное лишение свободы" и были назначены ряд экспертиз.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось , что мужчина по имени Эржан оказался жителем Кара-Бууринского района 1982 года рождения, но в милиции он не работает, и вообще никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Кроме того, не подтвердились сведения о том, что пропавшего без вести переправили в Казахстан. Таким образом, рассказы о сотруднике милиции на Ошском рынке и о том, что пропавший парень находился в Казахстане, оказались выдуманной историей. С момента поступления заявления о безвестном исчезновении проводились оперативно-поисковые мероприятия в Баткенской области. По факту пропажи без вести были направлены ориентировки в УВД областей, районов, а также в пограничную службу. Выяснилось, что несовершеннолетний сразу же уехал в Бишкек, расплатился с таксистом сотовым телефоном", - рассказали в ведомстве.
Близкие родственники подростка сейчас отказываются от каких-либо заявлений. В настоящее время расследование продолжается.

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