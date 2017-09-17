Ударим искусством по тоталитаризму — в Бишкеке пройдет выставка

17 сентября 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. С 23 сентября по 15 октября в Национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке будет проходить выставка современного искусства Posttotal, сообщили организаторы.

Она проводится при поддержке Гёте-института Алматы

"Это ежегодная международная выставка современного искусства. Девиз проекта - "Современное искусство против тоталитаризма, экстремизма, конфронтации, за толерантность, многообразие и социальную гармонию", - говорится в сообщении.

Posttotal - часть масштабного проекта по созданию Музея постсоветской, посттоталитарной визуальной культуры.

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